Çelik gibi sinirleri olmayan bu haberi okumasın! Senin gibi evlat olmaz olsun alçak adam
Devlet hastanesindeki palyatif bakım servisinde yatan bir hastaya oğlu tarafından şiddet uygulandığı ihbarını değerlendiren jandarmanın hastane dışından kaydettiği görüntüler izleyenleri öfkelendirdi. Yatalak babasını tokatlayıp boğmaya çalışan alçak evlat tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kahramanmaraş’ta hastane odasında yaşanan şiddet olayı büyük tepki çekti. Palyatif bakım servisinde tedavi gören 80 yaşındaki hasta, oğlu tarafından darbedilip boğulmaya çalışıldı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kahramanmaraş’ın Karaelbistan Mahallesi’ndeki Elbistan Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi’nde meydana geldi.
Tedavi gören Ramazan Yıldırım’ın, oğlu Hasan Yıldırım tarafından darbedildiği ve boğulmaya çalışıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
HASTANE DIŞINDAN KAYDEDİLDİ
Bir jandarma personelinin hastane dışından cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, Hasan Yıldırım’ın hasta yatağındaki babasına şiddet uyguladığı anlar saniye saniye yer aldı.
Gözaltına alınan Hasan Yıldırım, ifadesinde “Babama ben bakıyordum. Bir anlık öfke ile tokat attım, boğma gibi bir düşüncem yoktu” dedi. Soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.