  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çelik gibi sinirleri olmayan bu haberi okumasın! Senin gibi evlat olmaz olsun alçak adam
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çelik gibi sinirleri olmayan bu haberi okumasın! Senin gibi evlat olmaz olsun alçak adam

Devlet hastanesindeki palyatif bakım servisinde yatan bir hastaya oğlu tarafından şiddet uygulandığı ihbarını değerlendiren jandarmanın hastane dışından kaydettiği görüntüler izleyenleri öfkelendirdi. Yatalak babasını tokatlayıp boğmaya çalışan alçak evlat tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş’ta hastane odasında yaşanan şiddet olayı büyük tepki çekti. Palyatif bakım servisinde tedavi gören 80 yaşındaki hasta, oğlu tarafından darbedilip boğulmaya çalışıldı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kahramanmaraş’ın Karaelbistan Mahallesi’ndeki Elbistan Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi’nde meydana geldi.

Tedavi gören Ramazan Yıldırım’ın, oğlu Hasan Yıldırım tarafından darbedildiği ve boğulmaya çalışıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

HASTANE DIŞINDAN KAYDEDİLDİ

Bir jandarma personelinin hastane dışından cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, Hasan Yıldırım’ın hasta yatağındaki babasına şiddet uyguladığı anlar saniye saniye yer aldı.

Gözaltına alınan Hasan Yıldırım, ifadesinde “Babama ben bakıyordum. Bir anlık öfke ile tokat attım, boğma gibi bir düşüncem yoktu” dedi. Soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fikret Türk

Ee eskiler demiş sepeti sakla aynısını o şerefsize oğluda yapacak

Vahap

Ne olduk böyle .
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23