SON DAKİKA
Siyaset 150 bin oyu olan Ali Babacan'dan AK Parti'ye manevra: CHP’yle bile aynı masaya oturmuşum da AK Parti'yle niye oturmayayım!
150 bin oyu olan Ali Babacan'dan AK Parti'ye manevra: CHP’yle bile aynı masaya oturmuşum da AK Parti'yle niye oturmayayım!

150 bin oyu olan Ali Babacan'dan AK Parti'ye manevra: CHP’yle bile aynı masaya oturmuşum da AK Parti'yle niye oturmayayım!

Son seçimde 61 milyon seçmenden sadece 150 bininin oy verdiği binde 0.33’lük oy oranına sahip Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı televizyon programında yine boyundan büyük açıklamalar yaptı. Ak Parti ile ittifak kurup kurmayacağı sorulan Babacan “Bizim Tayyip Bey'le hiçbir şahsi sorunumuz yok. Bakın biz 2023 seçimlerinde CHP’yle bile aynı masaya oturmuşuz. Ben kendi kurucusu olduğum AK Parti ile niye aynı masada oturmayayım ki?” dedi.

Katıldığı bir televizyon programında "ittifaklar" hakkında konuşan Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir sorunu olmadığını ve kurucusu olduğu AK Parti ile aynı masada yer alabileceğini belirtti.

Yıldız TV ekranlarında Adnan Onay'ın, "Yine Ak Parti çatısı altında yer alıp, bir görev üstlenme gibi durum söz konusu olabilir mi? Yoksa o kapıyı tamamen kapatıyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Babacan, şöyle dedi; "Bakın bizim kimseyle şahsi bir sorunumuz yok. Bizim Tayyip Bey'le de hiçbir şahsi sorunumuz yok. Belki ara ara belli noktalarda Türkiye'nin performans gösterdiği, iyi olduğu alanlar var! Mesela savunma sanayii gibi ama politika alanlarının kahir ekseriyetinde sorunlar var.”

TAYYİP BEY'LE TEKRAR ÇALIŞABİLİRİZ

“Dolayısıyla bizim Tayyip Bey'le tekrar çalışmamız olabilir. Ancak ülkenin yarınlarıyla ilgili çok net bir iradede buluşursak olabilir. Eğer temel konularda mutabık kalırsak niçin olmasın? Bakın 2023 seçimlerinde CHP ile bile aynı masada oturmuşuz. Yani CHP ile bile aynı masada oturmuşuz da ben kendi kurucusu olduğum parti, AK Parti ile niye aynı masada oturmayayım ki? Ama o masada oturunca ne yapacağımız o önemli." 

Allah korusun !

Allah yazdıysa bozsun ! Sen Ak partiye bulaşma, bu millet başını belaya sokmak istemiyor ! Sen, Ergün Dilerin senin hakkında yıllar önce yazdığı yazıları bul ve oku !

ergüvan

ihanet eden yine eder. cumhurbaşkanlığı seçiminde bakanı buluduğu partiye ihanet edip chp ye oy verin fetö iltisaklı bir kişiye eğer güvenirlerde tekrar alırlarsa yazık ederler. ali babacan güvenilemeyecek bir kişi. bilderberg ci bir kişi. ak partiden uzak dursun daha hayırlı olur.
