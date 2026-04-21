150 bin oyu olan Ali Babacan'dan AK Parti'ye manevra: CHP’yle bile aynı masaya oturmuşum da AK Parti'yle niye oturmayayım!

Katıldığı bir televizyon programında "ittifaklar" hakkında konuşan Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir sorunu olmadığını ve kurucusu olduğu AK Parti ile aynı masada yer alabileceğini belirtti.

Yıldız TV ekranlarında Adnan Onay'ın, "Yine Ak Parti çatısı altında yer alıp, bir görev üstlenme gibi durum söz konusu olabilir mi? Yoksa o kapıyı tamamen kapatıyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Babacan, şöyle dedi; "Bakın bizim kimseyle şahsi bir sorunumuz yok. Bizim Tayyip Bey'le de hiçbir şahsi sorunumuz yok. Belki ara ara belli noktalarda Türkiye'nin performans gösterdiği, iyi olduğu alanlar var! Mesela savunma sanayii gibi ama politika alanlarının kahir ekseriyetinde sorunlar var.”

TAYYİP BEY'LE TEKRAR ÇALIŞABİLİRİZ

“Dolayısıyla bizim Tayyip Bey'le tekrar çalışmamız olabilir. Ancak ülkenin yarınlarıyla ilgili çok net bir iradede buluşursak olabilir. Eğer temel konularda mutabık kalırsak niçin olmasın? Bakın 2023 seçimlerinde CHP ile bile aynı masada oturmuşuz. Yani CHP ile bile aynı masada oturmuşuz da ben kendi kurucusu olduğum parti, AK Parti ile niye aynı masada oturmayayım ki? Ama o masada oturunca ne yapacağımız o önemli."