İran'ı suçluyor ama İsrail'e suspus! Trump'tan ateşkes ikiyüzlülüğü

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Dünya genelinde zulmün hamiliğine soyunan ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'daki kan gölüne gözlerini yumarken, İran ile yapılan geçici ateşkesin sona ermesine saatler kala yine tehdit diline sarıldı. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı küstah açıklamada "İran ateşkesi ihlal etti" diyerek savaş tamtamlarını çalan Trump, asıl katliamcı İsrail'in ateşkesten bu yana 784 masum Filistinliyi şehit etmesine tek kelime bile etmedi.

İşgalci İsrail'in ateşkes sürecini hiçe sayarak bebek, kadın ve yaşlı demeden gerçekleştirdiği vahşi katliamlar karşısında adeta "ölü taklidi" yapan Trump yönetimi, mesele Müslüman coğrafyası olunca "ihlal" bahanesine sarıldı. Trump, 8 Nisan'dan bu yana süren geçici ateşkesin uzatılma ihtimalini "oldukça düşük" olarak niteleyerek, Siyonist rejimin bölgedeki yayılmacı emellerine zemin hazırlamaya devam ediyor.

 

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan geçici ateşkes anlaşmasının sona ermesine saatler kala "İran ateşkesi çok sayıda kez ihlal etti" açıklamasını yaptı.

 

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 8 Nisan’da yapılan geçici ateşkes anlaşmasının sona ermesine saatler kala kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan açıklama yaptı. Trump paylaşımında "İran ateşkesi çok sayıda kez ihlal etti" ifadelerini kullandı.

 

Trump, ateşkesin uzatılmasının "oldukça düşük bir ihtimal" olduğunu söylemişti

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, İran’la ateşkes süresi dolmadan anlaşmaya varılmaması halinde ateşkesin uzatılmasının "oldukça düşük bir ihtimal" olduğunu söylemiş, anlaşma kesinleşene kadar Hürmüz Boğazı’nın da kapalı kalacağını duyurmuştu.

İran tarafının Pakistan’daki görüşmelere katılmayacağı yönünde çıkan haberlere rağmen Donald Trump, Başkan Yardımcısı James David Vance’in Pakistan’a gideceğini ve İran ile müzakerelerin ikinci turunun başlamasının planlandığını belirtmişti.

her kez güç silah asker topluyor

savas yakında devam edecek <devamda etmeli bunların ne kadar zayıf düşmesi bize bulasmalarını 5 yıl erteler

Ziya

it iti ısırmaz efendiler
