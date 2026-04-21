Gündem Başkan Kumbul o iddialara tokat gibi cevap verdi! "Şahsıma saldırı yok, algı operasyonu var" diyen Kumbul: Kirli siyasi hesaplarınıza beni alet etmeyin!
Gündem

Başkan Kumbul o iddialara tokat gibi cevap verdi! "Şahsıma saldırı yok, algı operasyonu var" diyen Kumbul: Kirli siyasi hesaplarınıza beni alet etmeyin!

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Başkan Kumbul o iddialara tokat gibi cevap verdi! "Şahsıma saldırı yok, algı operasyonu var" diyen Kumbul: Kirli siyasi hesaplarınıza beni alet etmeyin!

Geçtiğimiz günlerde AK Parti saflarına katılan Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, eviyle ilgili ortaya atılan "kurşun yağmuru" iddialarını yazılı bir açıklamayla yerle yeksan etti. Kumbul, olayın ne kendisiyle ne de siyasi tercihiyle zerre alakası olmadığını vurgulayarak, malum medya organlarının "saldırı" kurgusu üzerinden yürüttüğü algı operasyonunu deşifre etti.

Başkan Kadir Kumbul, yaptığı açıklamada meselenin aslını net bir dille ortaya koydu. Olayın ikametgahına yönelik bir saldırı olmadığını belirten Kumbul, "Evime yakın boş bir tarım arazisine doğru, herhangi bir husumet veya kast olmaksızın münferit bir ateş açılmıştır" dedi. Bazı çevrelerin bu durumu "suikast" veya "saldırı" gibi köpürtmesinin art niyetli bir çarpıtma olduğunu ifade etti.

BAŞKAN KUMBUL'DAN AÇIKLAMA

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, evinin kurşunlandığına yönelik iddialar üzerine açıklama yaptı. Kumbul'un, açıklaması şöyle:

"Öncelikle açıkça ifade etmek isterim ki, söz konusu olayın şahsımla doğrudan ya da dolaylı herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Olay, ikametgâhıma yönelik bir saldırı olmayıp, evime yakın bir noktada bulunan boş bir tarım arazisine doğru, herhangi bir husumet ya da kast olmaksızın münferit şekilde gerçekleşmiştir. Buna rağmen bazı basın organlarında olayın mahiyeti çarpıtılarak, doğrudan şahsıma yönelik bir saldırı gibi yansıtılmış ve vatandaşlarımız yanlış bir şekilde bilgilendirilmiştir. Özellikle son dönemdeki siyasi gelişmelerle ilişkilendirilmeye çalışılması, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya dönük bir algı çabasıdır. Ayrıca olayın gerçekleştiği yerle ilgili kamuoyuna yansıyan bazı bilgiler de doğru değildir. Bu durum, haberlerin yeterli araştırma ve teyit sürecinden geçirilmeden servis edildiğini açıkça ortaya koymaktadır." (DHA)

Yorumlar

misafir

Gerçekliği kanıtlayamayanlar,tatarftarları vb.vs. birlikde müebbed hapisle tüm masrafları kendileri ödemek kaydıyla cezalandırılmalı,masraflarının ödenmesinde yardımcı olanlara da da aynı ceza uygulanmalı...Sıhhi durumları elvermeme raporları verenler de incelenmek ve ona göre suistimal edenler de aynı ceza uygulanmak kaydıyla bir daha dönememek kaydıyla vatandaşlıkdan ve vatandan çıkarılmalı bu vatanda kazandıkları elden çıkardıkları dahil bu yurtta devlete kalmak şartıyla.
