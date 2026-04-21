Bakan Ersoy’dan geleneksel sanatlara güçlü destek

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu’nda açılan “Fuadnâme” sergisini ziyaret ederek, hattat ve ebrû sanatçısı Fuat Başar ile bir araya geldi. Sergide yer alan eserleri inceleyen Ersoy, Başar’ın yarım asırlık sanat birikimini yansıtan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Ersoy, “Fuadnâme”, Sayın Fuat Başar hocamızın 50 yıllık sanat bilgi ve birikimine; hat ve ebrûda akseden duygu ve düşünce dünyasına açılmış çok özel, çok geniş bir penceredir.” ifadelerini kullandı.

Serginin, merhum Mahmud Bedreddin Yazır’ın “Kalem Güzeli” eserinden ilhamla başlayan bir sanat yolculuğunun önemli duraklarını sanatseverlerle buluşturduğunu dile getirdi.

Fuat Başar’ın Türk-İslam sanat geleneğinin en önemli dallarından hat ve ebrûya ömrünü vakfettiğini vurgulayan Ersoy, sanatçının ortaya koyduğu eserlerle ulusal ve uluslararası alanda saygın bir konuma ulaştığını belirtti. Başar’ın 600’e yakın sergide yer aldığını aktaran Ersoy, çok sayıda koleksiyon ve müzede eserlerinin bulunduğunu kaydetti.

USTADAN ÇIRAĞA KÜLTÜR AKTARIMI

Başar’ın yalnızca eserleriyle değil, yetiştirdiği öğrencilerle de güçlü bir sanat silsilesi oluşturduğuna dikkat çeken Ersoy, “Sayın Başar, öncülük ettiği bu sergide öğrencilerinin de eserlerine yer vermekle sanat geleneğimizin ustadan çırağa, seleften halefe sürekliliğini en nadide şekilde gözler önüne sermiş.” değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçının uluslararası alandaki etkisine de değinen Ersoy, Japon İmparatoru, Malezya Başkanı ve Suudi Arabistan Kralı başta olmak üzere birçok devlet büyüğü için hazırladığı tuğraların, Başar’ın sanat otoritesini ortaya koyduğunu ifade etti.

GELENEKSEL SANATLARA STRATEJİK DESTEK

Fuat Başar’ın sanat yolculuğuna da temas eden Ersoy, sanatçının tıp eğitimini yarıda bırakarak sanatını hayatının merkezine yerleştirdiğini, hat ve ebrûnun yanında şiirle de ilgilenerek geniş bir sanat alanında önemli bir noktaya ulaştığını belirtti.

Ersoy, Başar’ın 2009 yılında “Yaşayan İnsan Hazinesi” ilan edildiğini 2019 yılında da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldüğünü hatırlatarak, bu birikimin güçlü bir kültür mirasının inşasına katkı sunduğunu ifade etti.

“Fuadnâme bu yönüyle yalnızca bir sergi değil; yarım asırlık bir emeğin, bir mektebin ve bir sanat anlayışının ifadesidir.” diyen Ersoy, serginin bu yönüyle önemli bir anlam taşıdığını sözlerine ekledi.

Konuşmasının sonunda sanatseverlere çağrıda bulunan Ersoy, “Büyük ustanın elinde biçim bulmuş hat ve ebrunun bu göz alıcı sunumuna şahit olmak üzere vatandaşlarımızı sergiye davet ediyor, ilgi ve katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.