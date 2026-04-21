DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden yeni işçi kıyımı! 37 işçi işten atıldı

Dem Partili belediyelerdeki işçi ve emekçi kıyımları tüm tepkilere rağmen devam ediyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra başlayan kıyım furyasında şok bir gelişme daha yaşandı. Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi farklı birimlerde çalışan 37 kişiyi işten attı. İşçiler cep telefonlarına gelen "iş akdiniz feshedilmiştir " mesajıla büyük şok yaşadı. Diyarbakır'daki Dem Partili belediyelerde son 2 yılda 2 bin işçi ve sözleşmeli memur işten atıldı. Dem Partili Eşbaşkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun'un talimatıyla hiç bir gerekçe sunmadan işten çıkarılan işçiler bu kararın siyasi ve hukuksuz olduğunu ifade ederek konuyu yargıya taşıdı.

MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR

Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası'nın verdiği ücretsiz hukuki destekle davalarını kazanan İşçiler belediye yöneticilerince işe iade edilmiyor,tazminatları ve kanuni hakları ödenmiyor. Büyük bir dram yaşayan işçiler 2 yıldır Büyükşehir Belediyesi önünde düzenli olarak eylem yapıyor,mağduriyetlerinin giderilmesi için mücadele veriyor.