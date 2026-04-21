Altın yatırımcısını üzdü! Kilogram fiyatı 6 milyon 905 bin 500 liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 905 bin 500 liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 825 bin lira, en yüksek 6 milyon 952 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 905 bin 500 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 928 bin 400 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 429 milyon 129 bin 393,03 lira, işlem miktarı ise 496,51 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 570 milyon 419 bin 389,78 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Demaş Kuyumculuk olarak sıralandı.