İşte Türklerin vizesiz gidebildiği ülkeler! Listeye yenileri eklendi! Kağıt para tarih oluyor: Ödemeler yüzde 49 arttı!
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Kağıt para tarih oluyor: Ödemeler yüzde 49 arttı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kağıt para tarih oluyor: Ödemeler yüzde 49 arttı!

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler mart ayında yüzde 49 artarak 2 trilyon 608,3 milyar liraya ulaştı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), mart ayına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, mart ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 146,2 milyona, banka kartı sayısı 214,7 milyona, ön ödemeli kart sayısı 97,9 milyona yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 11'lik, banka kartında yüzde 8'lik artış yaşanırken ön ödemeli kart sayısı yüzde 13 geriledi. Toplam kart sayısı ise yüzde 4 artarak 458,8 milyon oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla martta yapılan ödemelerin toplam tutarı yıllık bazda yüzde 49 artarak 2 trilyon 608,3 milyar lira oldu. Bu ödemelerin 2 trilyon 218,8 milyar lirası kredi kartlarıyla, 380,9 milyar lirası banka kartları, 8,6 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Aynı dönemde ödeme tutarı ise kredi kartlarında yüzde 50, banka kartlarında yüzde 60 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 76 geriledi. Kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 10 artarak 1,8 milyara yükseldi. Bunun 1 milyar 21,3 milyonunu kredi kartları, 697,6 milyonunu banka kartları, 34,7 milyonunu ön ödemeli kartlar oluşturdu.

- İnternetten kartlı ödemeler 791,4 milyar liraya ulaştı Geçen ay internetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı yıllık bazda yüzde 53 artarak 791,4 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam ödemeler içindeki payı yüzde 31 oldu. İnternetten kartlı ödemeler yüzde 11 artarak 257,2 milyona yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 15 olarak kayıtlara geçti.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 10 artarak 1 milyar 153,2 milyon oldu. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 50 artarak 849,8 milyar liraya yükseldi. Mart ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

Hamdi

Millet gırtlağa kadar hatta 3 nesile kadar uzanacak bir borç sarmalına girmiş gelicek olan nesiller geçmişten gelen bu borcu nasıl karşılarlar muamma bilinçli alışveriş yok ufacık bir plastik parçası insanları resmen köle durumuna getirmiş bugün ilkokul çocuklarına dahi kart verilir duruma gelmiş nereye gidiyoruz sonumuz muamma
İran'da neler oluyor? Rusya'nın hamlesi dünyada yankılandı
Dünya

İran'da neler oluyor? Rusya'nın hamlesi dünyada yankılandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hedef aldığı Buşehr ..
Gülistan Doku dosyasında Vali sessizliğini bozdu! Eski Vali Tuncay Sonel'den oğluna ve kendisine dair ilk açıklama
Gündem

Gülistan Doku dosyasında Vali sessizliğini bozdu! Eski Vali Tuncay Sonel'den oğluna ve kendisine dair ilk açıklama

Yıllardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in savcılığa verdiği ifadeye i..
Fransa eline mikrofon verdi! Müsavat'tan Batı'da laf salatası
Gündem

Fransa eline mikrofon verdi! Müsavat'tan Batı'da laf salatası

Fransa'da eline mikrofon verilen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, milletin meşru oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erd..
Seçimi kazanan Magyar, Netanyahu'nun uykusunu kaçırdı: Gelirse tutuklanması gerekir
Dünya

Seçimi kazanan Magyar, Netanyahu'nun uykusunu kaçırdı: Gelirse tutuklanması gerekir

Macaristan'da seçimi kazanan Peter Magyar, Orban'ın başlattığı UCM'den ayrılma sürecini 2 Haziran'a kadar durduracağını ve hakkında yakalama..
MHP'den flaş kararı! İl Teşkilatı feshedildi
Gündem

MHP'den flaş kararı! İl Teşkilatı feshedildi

Açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Bolu İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu.

Seman Ağa görevine başladı
Dünya

Seman Ağa görevine başladı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa’ya Kerkük Valiliği görevine başladı.
