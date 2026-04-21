  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yine böcek ilacı vakası! Oteldeki aile bireyleri zehirlenerek öldü! İçişleri Bakanlığı açıkladı! CHP’li Yüreğir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Aşağılık siyonistin resmi aracı Filistinli çocuğu ezip öldürdü Türkiye’de bir ilk! 5G ile ‘uzaktan robotik cerrahi uygulaması’ gerçekleştirildi 'Tarihin en büyük enerji krizi patlayacak!' Vize randevularında “karaborsa” iddiası! Şikayetler yüzde 38 arttı! Onursal Adıgüzel’in yardımcısı cenaze basan müteahhitten rüşveti böyle istemiş: Başkan pound seviyor FETTOŞ'çu eski emniyet müdürü yakalandı İletişim Başkanlığı okullardaki saldırılarda yaralananlarla ilgili iddiaları yalanladı: Kamuoyu manipüle edilmek isteniyor! Okul saldırıları sonrası 6 aylık eylem planı devrede! Bakan Göktaş 81 ili kapsayan dev hamleyi duyurdu
Gündem Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı!
Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş hakkında başta ABD ve Meksika olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine Altaş'ın "kasten öldürme" suçundan arandığı bildirildi. Bunun üzerine Interpol nezdinde işlemler başlatılarak Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği değerlendiriliyor.

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Nisan'da bazı şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiş, 11 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmada, şüphelilerden Umut Altaş'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Adalet Bakanlığı, Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlatmıştı.

ÖNCE MEKSİKA SONRA ABD

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, başta ABD ve Meksika olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine Altaş'ın "kasten öldürme" suçundan arandığı bildirildi. Bunun üzerine Interpol nezdinde işlemler başlatılarak Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği değerlendiriliyor.

Gülistan Doku'nun ablası: Bu duyduklarımız çok çok acı
Gülistan Doku'nun ablası: Bu duyduklarımız çok çok acı

Gündem

Gülistan Doku'nun ablası: Bu duyduklarımız çok çok acı

Ersan Şen’in Gülistan Doku paylaşımına tepki yağdı: Sen yok musun sen? Senin ciğerini bilirim ben!
Ersan Şen’in Gülistan Doku paylaşımına tepki yağdı: Sen yok musun sen? Senin ciğerini bilirim ben!

Gündem

Ersan Şen’in Gülistan Doku paylaşımına tepki yağdı: Sen yok musun sen? Senin ciğerini bilirim ben!

Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! Hakkında kırmızı bülten çıkarılacak
Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! Hakkında kırmızı bülten çıkarılacak

Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! Hakkında kırmızı bülten çıkarılacak

Gülistan Doku soruşturmasında o isim tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında o isim tutuklandı

Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında o isim tutuklandı

Gülistan Doku’nun sevgilisinin çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı! Gülistan Doku cinayetinde altı yıllık karanlık aydınlanıyor!
Gülistan Doku’nun sevgilisinin çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı! Gülistan Doku cinayetinde altı yıllık karanlık aydınlanıyor!

Gündem

Gülistan Doku’nun sevgilisinin çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı! Gülistan Doku cinayetinde altı yıllık karanlık aydınlanıyor!

Gülistan Doku dosyasında Vali sessizliğini bozdu! Eski Vali Tuncay Sonel'den oğluna ve kendisine dair ilk açıklama
Gülistan Doku dosyasında Vali sessizliğini bozdu! Eski Vali Tuncay Sonel'den oğluna ve kendisine dair ilk açıklama

Gündem

Gülistan Doku dosyasında Vali sessizliğini bozdu! Eski Vali Tuncay Sonel'den oğluna ve kendisine dair ilk açıklama

Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Naaşın yerini tespit etmek için çalışıyoruz
Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Naaşın yerini tespit etmek için çalışıyoruz

Gündem

Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Naaşın yerini tespit etmek için çalışıyoruz

Gülistan Doku bulundu mu?
Gülistan Doku bulundu mu?

Gündem

Gülistan Doku bulundu mu?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

nerde suçlu var, soluğu abd.de, almanya.da, fransa.da, ingiltere.de alıyor. ne acayip gelişmiş memleketler var dünyada...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23