COP31 başkanı kurum, Berlin’de 40’tan fazla ülkenin iklim bakanlarına hitap etti: BM iklim fonlarının güçlü bir şekilde yenilenmesine ihtiyaç duyuyoruz

Berlin’de düzenlenen Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısında konuşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanlığı’nın eylem gündeminin 9 tematik önceliğini anlattı. Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye nasıl ki en karmaşık jeopolitik krizlerde ortak çözümler bulmak amacıyla diyaloğu yapıcı bir şekilde kolaylaştırıyorsa, COP31’de de bu yapıcı rolü her aşamada hayata geçirecektir. Daha adil, kapsayıcı ve işlevsel bir küresel düzenin inşasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Eğer bunu birlikte başarabilirsek, COP31 yalnızca bir zirve olmaktan çıkarıp, gerçek anlamda bir dönüm noktası yapabiliriz” dedi. Bakan Kurum, ulusal katkı beyanlarını (NDC) sunmayan ülkelerin bir an önce taahhütlerini açıklamaları için çağrı yaparak, iklim finansmanı ile de mücadelenin hızlanması gerektiğini ifade etti: Tüm aktörlerin 1.3 trilyon dolarlık Bakü-Belem yol haritasının tavsiyelerine uymasını bekliyoruz”

TOPLANTIDA 40’TAN FAZLA ÜLKENİN İKLİM BAKANLARI YER ALDI

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısı’nda konuştu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in video mesajla katıldığı toplantıda 40’tan fazla ülkenin iklim bakanları yer aldı. Fosil yakıt bağımlılığının, Ortadoğu’da yaşanan tedarik kriziyle tüm ülkelerin enerji arzı güvenliğini sınadığına dikkat çeken Bakan Kurum, “Milyarlarca insanı yoksulluktan kurtaran enerji sistemlerinde son 4 yıl içinde ikinci kez küresel düzeyde kriz yaşanıyor. Ancak bu kriz bize fosil yakıtların enerji arzı güvenliğini garanti etmediğini de net bir şekilde göstermiştir. Dubai’de hepimizin mutabık kaldığı üzere, ulusal koşullar doğrultusunda alternatif enerji kaynaklarına duyulan ihtiyacın ve ülkelerin enerji çeşitliliğini artırılmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladık. Alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapmak, özellikle enerji çeşitliliğini desteklemek; istikrar, direnç ve temiz kalkınma demektir. Hepimizin peşinden gitmesi gereken şey budur” dedi.

“TÜRKİYE, ENERJİ VERİMLİLİĞİNE 10 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YATIRIM YAPTI”

Türkiye’nin son 10 yılda yenilenebilir elektrik üretimini 3 katına çıkardığını kaydeden Bakan Kurum, “Türkiye, enerji verimliliğine 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Yine 2022 enerji krizinden bu yana tüm Avrupa Birliği ülkelerinden daha fazla enerji depolama kapasitesine izin verdik. Ve 2035 yılına kadar her yıl en az 8 gigawatt yenilenebilir kapasitesi enerji eklemek gibi iddialı bir hedef ortaya koyduk. Buna ek olarak, 2030 yılına kadar enerji verimliliğine 20 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı hedefliyoruz. Ancak bu tür somut sonuçlara ulaşmanın her ülke için eşit derecede kolay olmadığının farkındayız. Bundan dolayı küresel ihtiyaçlar ile mevcut kaynaklar arasındaki boşluğu kapatmak için birlikte çalışmalıyız” diye konuştu.

“BEKLENTİMİZ ÜLKELERİN ULUSAL KATKI BEYANLARI'NI VE 2 YILLIK ŞEFFAFLIK RAPORLARINI SUNMALARI”

Ülkelerin Ulusal Katkı Beyanları'nı ve 2 Yıllık Şeffaflık Raporlarını bir an önce sunmaları gerektiğinin altını çizen Bakan Kurum, şöyle konuştu: COP sürecinde zorluklarla karşılaşabiliriz. Ancak, herkesi aynı masa etrafında toplamak için elimizdeki en iyi zemin de bu toplantılardır. Bizler COP31 Başkanlığı olarak sorumlu bir yönetime kararlıyız. Süreci savunacak ve temellerini güçlendirmeye çalışacağız. Ülkelerin COP'un temel gerekliliklerini yerine getirmelerini sağlamak istiyoruz. Beklentimiz ülkelerin Ulusal Katkı Beyanları'nı ve 2 Yıllık Şeffaflık Raporlarını sunmalarıdır. Donörlerin de taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Ve bu yıl gelişmiş ülkeler, COP29 Bakü Finans Hedefine adil paylarını nasıl aktaracaklarını göstermek için ilk 2 yıllık bildirimlerini sunmalıdır. BM iklim fonlarının güçlü bir şekilde yenilenmesine de ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü mali alanı kısıtlı olan ülkeler, özellikle adaptasyon için imtiyazlı ve hibe bazlı kamu finansmanına ihtiyaç duyuyorlar”

KÜRESEL İKLİM EYLEM GÜNDEMİ İLE UYUMLU 9 TEMATİK ÖNCELİK

Daha önceki COP’larda farklı girişimlerle pek çok önemli sonuçlar elde edildiğine işaret eden Bakan Kurum, Türkiye olarak bu süreci daha da kurumsallaştırmak istediklerini kaydetti. COP31 Başkanlığı olarak, Küresel İklim Eylem Gündemi ile uyumlu 9 tematik önceliğe ışık tutacaklarını belirten Bakan Kurum, “Bunlar arasında döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek için Sıfır Atık yaklaşımları, herkes için sürdürülebilir ve güvenli enerji sağlamak için temiz enerji, iklim hedeflerine ve sürdürülebilir rekabet gücüne ulaşmaya yardımcı olacak endüstriyel dekarbonizasyon, kıyı ve deniz ekosistemlerini korumak için okyanuslar ve denizler, gıda sistemlerimizin acil dönüşümünü sağlamak ve çiftçilerimiz için dirençli bir gelecek inşa etmek için gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım, herkes için güvenli ve yaşanabilir yerleşim alanları sağlamak adına iklime dirençli şehirler, gençlerin enerjilerinden ve tutkularından en iyi şekilde yararlanmak için gençlik katılımı ve iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve arazi bozunumu arasında sinerji oluşturmak için sektörler arası eylemler yer almaktadır” diye konuştu.

“TÜM AKTÖRLERİN BAKÜ-BELEM YOL HARİTASI'NIN TAVSİYELERİNE UYMASINI BEKLİYORUZ”

Bu 9 tematik önceliği başarmak için ilgili aktivasyon gruplarında ortaklıkları teşvik edecek ve ilerlemeyi hızlandıracaklarını kaydeden Bakan Kurum, “Belki de en önemlisi, Küresel Uygulama Hızlandırıcısını desteklemek ve somut sonuçlar elde etmek için üzerinde çalıştığımız ek mekanizma olacaktır. Bu mekanizmanın kilit aktörleri bir araya getirecek, özel sektörü ve hayırseverlik finansmanını harekete geçirecek, sektörel öncelikleri ele alacak ve kalkınma hedefleriyle uyumu sağlayacak bir adım olmasını hedefliyoruz. Ve tüm aktörlerin 1,3 trilyon dolarlık Bakü-Belem Yol Haritası'nın tavsiyelerine uymasını bekliyoruz. Bu, iklim değişikliğinin tüm alanlarında, yani iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasından uyum sağlamaya, kayıplara ve hasarlara kadar ilerleme kaydedilmesi için hayati önem taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTE COP31'İ GERÇEK ANLAMDA BİR DÖNÜM NOKTASI YAPABİLİRİZ”

Bakan Kurum, Antalya'da gerçekleştirecek COP31’in yeni bir dönemin, iş birliği ve ortaklığın başlangıcı olacağının altını çizerek şunları söyledi: “COP31'de hepinizle birlikte çalışacağız. Bakü ve Belem'den çıkan kritik sonuçların üzerine yenilerini inşa etmek için seleflerimiz Muhtar ve Andre ile birlikte çalışacağız. Pasifik Adası meslektaşlarımızla birlikte çalışacağız. COP'tan COP'a süreklilik ve Afrika öncelikleri konusunda Etiyopyalı haleflerimizle birlikte çalışacağız. Ve karşılaştıkları gerçek sorunlara gerçek çözümler sunmak için tüm gruplarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye nasıl ki en karmaşık jeopolitik krizlerde ortak çözümler bulmak amacıyla diyaloğu yapıcı bir şekilde kolaylaştırıyorsa, COP31’de de bu yapıcı rolü her aşamada hayata geçirecektir. Ben başarılı bir COP31 için verdikleri tam destekten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Sıfır Atık Projesi başta olmak üzere doğa ve iklim dostu birçok projeyi himaye eden Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum. Daha adil, kapsayıcı ve işlevsel bir küresel düzenin inşasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Eğer bunu birlikte başarabilirsek, COP31 yalnızca bir zirve olmaktan çıkarıp, gerçek anlamda bir dönüm noktası yapabiliriz. Bu vesileyle hepinizi bir kez daha 9-20 Kasım’da turizm cennetimiz Antalya’da gerçekleşecek COP31’e davet ediyorum”

GUTERRES: İKLİM ALANINDA DA ADALETE İHTİYACIMIZ VAR

Çevrim içi toplantıya katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuşmasında fosil yakıta bağlı küresel enerji tedarikinde yaşanan krize dikkat çekerek yenilenebilir enerjilere yatırım yapmanın kaçınılmaz olduğunun altını çizdi. Temiz ve güvenli bir enerji geleceği için dünya ülkelerinin birlikte çalışmak zorunda olduğunu belirten Guterres, “Tüm taahhütlerin hayata geçebilmesi için iklim alanında da adalete ihtiyacımız var. Yani iklim fonuyla ilgili taahhütlerin, verilen sözlerin tutulması gerekiyor, geri adım atılamaz. Belki geçmişi değiştiremeyiz ama bugün itibarıyla doğru kararı alırsak, yenilenebilir enerjiye yüzümüzü dönersek, iklim için, enerji güvencesi için ve güvenilir bir gelecek için başarıya ulaşmak mümkün” dedi.