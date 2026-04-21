ABD’den uzak menzilli vuruş hamlesi: JDAM-LR test edildi

ABD Donanması, F/A-18 Super Hornet savaş uçaklarından fırlatılan, jet motoruyla güçlendirilmiş yeni JDAM-LR (Long Range – Uzun Menzil) güdüm kitini test etti. Bu yeni sistem, standart bir akıllı bombayı düşük maliyetli bir seyir füzesine dönüştürerek uçak gemisi bünyesindeki hava unsurlarına çok daha uzak mesafelerden güvenli vuruş kabiliyeti kazandırmayı hedefliyor.

Nisan ayı başında Kaliforniya açıklarındaki Point Mugu Deniz Poligonu’nda gerçekleştirilen testlerde, mühimmatın uçaktan güvenli ayrılması, sistem entegrasyonu ve kontrollü motorlu uçuşu başarıyla doğrulandı.

Boeing tarafından yapılan açıklamada, her iki testte de silahların hedeflerine ulaşmadan önce yaklaşık 200 deniz mili uçtuğu ve hedeflerin “birkaç metre hassasiyetle” vurulduğu belirtildi. The War Zone tarafından yapılan habere göre testler, Donanma’nın Hava Test ve Değerlendirme Filosu 31 (VX-31) “Dust Devils” birimine bağlı F/A-18E/F uçaklarıyla icra edildi. Precision Strike Weapons (Hassas Taarruz Silahları) program yöneticisi Yüzbaşı Sarah Abbott, harekat sahasındaki donanma unsurlarının JDAM sistemlerine olan bağımlılığının sürdüğünü belirterek, filoya daha geniş bir menzil kazandırmanın kritik bir ihtiyaç olduğunu, bu yeni kabiliyetin pilotlara tehdit bölgelerinden çok daha güvenli mesafelerde taktik avantaj sağlayacağını vurguladı. Başarıyla tamamlanan bu aşamanın ardından ekip, gemi konuşlu entegrasyon çalışmalarına odaklanacak.

Stratejik açıdan bakıldığında JDAM-LR, JDAM-ER’ın kanat kitini kullanmasına rağmen bünyesine kattığı TDI-J85 turbojet motoru ile fark yaratıyor. Standart 500 libre sınıfı bombaları baz alan mühimmat, kanatsız versiyonun 15 mil ve kanatlı versiyonun 45 millik menzilini katlayarak 300 deniz milinin (yaklaşık 555 km) üzerine taşıyor. Üstelik bu sistem, sadece bir saldırı silahı değil; harp başlığı yerine ek yakıt tankı takıldığında menzili 700 milin (1000+ km) üzerine çıkan bir “aldatıcı hedef” (decoy) olarak da kullanılabiliyor.

Bu projenin en büyük avantajı, mevcut 500 librelik bomba stoklarını düşük maliyetli seyir füzelerine dönüştürebilmesidir. Birim maliyeti 1 milyon doların üzerinde olan AGM-158 JASSM gibi sofistike füzelerle kıyaslandığında JDAM-LR, özellikle Pasifik gibi binlerce hedefin bulunduğu geniş coğrafyalarda ABD için ekonomik ve sürdürülebilir bir envanter derinliği yaratıyor. Bu sayede üst düzey füzeler daha kritik hedeflere saklanırken, JDAM-LR hem doyurma saldırıları hem de deniz hedeflerine karşı geliştirilen “Quicksink” arayıcı başlıklarıyla donanmanın yeni vurucu gücü olmaya aday görünüyor. Pentagon’un mühimmat için şimdiden GBU-75 kodunu tahsis etmiş olması, seri üretim ve tedarik planlarının çoktan masaya yatırıldığının en güçlü işareti olarak değerlendiriliyor.