Siyasi hazımsızlık kurşun olup yağdı! AK Parti’ye geçen Serik Belediye Başkanı’na alçak saldırı
Antalya siyaseti, kısa süre önce CHP’den istifa ederek AK Parti saflarına katılan Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’a yönelik düzenlenen silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Rozeti bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılan Kumbul’un Karadayı mevkiindeki müstakil evi, dün gece yarısı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce hedef alındı.
Geçtiğimiz hafta CHP'den AKP'ye geçen Serik Belediyesi'nin Başkanı Kadir Kumbul'un Antalya'nın Karadayı mevkiindeki müstakil evine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemi alındı, soruşturma başlatıldı.
Antalya'da Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evi silahlı saldırının hedefi oldu. İddiaya göre Kumbul, dün gece programlarının ardından şoförü ve korumaları eşliğinde Karadayı mevkiindeki evine geçti. Haberimizvar'ın aktardığına göre, Kumbul'un eve girmesinden kısa süre sonra evine ateş açıldı.
Bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu
Saldırıyı gerçekleştirenlerin olay yerinden kaçtığı belirtilirken, ihbar üzerine çok sayıda kolluk kuvveti bölgeye sevk edildi. Evin çevresinde güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
