İşte Türklerin vizesiz gidebildiği ülkeler! Listeye yenileri eklendi! Kağıt para tarih oluyor: Ödemeler yüzde 49 arttı! Da Vinci 500 yıl önce çizmişti: Öngörüsü doğru çıktı! Okullara yeni tedbirler geliyor! Artık okula girişler... AB’den akıllı telefon kararı! Değişimi kullanıcıya bırakıyor Kurban Bayramı ikramiyesi netleşiyor: Beklenen rakam açıklandı Kraliçe Mathilde Türkiye'ye çıkarma yapacak! Başkan Erdoğan'dan ne isteyeceği ortaya çıktı Altın düşmeye devam edecek mi? İslam Memiş'ten flaş çıkış!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte Türklerin vizesiz gidebildiği ülkeler! Listeye yenileri eklendi!

Türk pasaportuyla vizesiz seyahat edilen ülkeler pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

Ancak dünya genelinde coğrafi ve tarihi güzellikleri ile Türkiye’den vize almadan gidilecek 100’e yakın ülke de mevcut.

İŞTE TÜRK PASAPORTUYLA GİDİLEN ÜLKELERİN GÜNCEL LİSTESİ…

VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER

AVRUPA & BALKANLAR Arnavutluk Azerbaycan Belarus Bosna Hersek Karadağ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kuzey Makedonya Moldova Sırbistan Ukrayna

ASYA Brunei Filipinler Hong Kong İran 16. Japonya Kazakistan Kırgızistan

Lübnan Macao Malezya Moğolistan Özbekistan Singapur Tayland Ürdün

GÜNEY & ORTA AMERİKA Arjantin Belize Bolivya Brezilya Ekvador El Salvador Guatemala

Honduras Kolombiya Kosta Rika Nikaragua Panama

Paraguay Peru Şili Uruguay Venezuela

AFRİKA & ORTADOĞU Fas Katar Libya Tunus Umman

KARAYİPLER & OKYANUSYA Antigua ve Barbuda Bahamalar Barbados Dominika Dominik Cumhuriyeti Fiji

Haiti Jamaika Mikronezya St. Kitts ve Nevis St. Lucia St. Vincent ve Grenadinler Trinidad ve Tobago Vanuatu

KAPIDA VİZE (SINIRDA VİZE — VOA) Bangladeş Burkina Faso Burundi Cibuti Ermenistan

Etiyopya Guinea-Bissau Kamboçya Komorlar Kuveyt Laos Madagaskar Maldivler

Marshall Adaları Mısır (ücretli, 30 gün) Moritanya Mozambik Namibya Nepal Palau (50 $, 30 gün) Ruanda

Samoa Senegal Sierra Leone Somali Sri Lanka Sudan

Suudi Arabistan Tanzanya Tayvan Doğu Timor Tonga Tuvalu Zambiya Zimbabve Güney Afrika (ücretsiz kaşe, 30 gün)

