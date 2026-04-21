İşte Türklerin vizesiz gidebildiği ülkeler! Listeye yenileri eklendi!
Türk pasaportuyla vizesiz seyahat edilen ülkeler pek çok kişi tarafından araştırılıyor.
Ancak dünya genelinde coğrafi ve tarihi güzellikleri ile Türkiye’den vize almadan gidilecek 100’e yakın ülke de mevcut.
İŞTE TÜRK PASAPORTUYLA GİDİLEN ÜLKELERİN GÜNCEL LİSTESİ…
VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER
AVRUPA & BALKANLAR Arnavutluk Azerbaycan Belarus Bosna Hersek Karadağ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kuzey Makedonya Moldova Sırbistan Ukrayna
ASYA Brunei Filipinler Hong Kong İran 16. Japonya Kazakistan Kırgızistan
Lübnan Macao Malezya Moğolistan Özbekistan Singapur Tayland Ürdün
GÜNEY & ORTA AMERİKA Arjantin Belize Bolivya Brezilya Ekvador El Salvador Guatemala
Honduras Kolombiya Kosta Rika Nikaragua Panama
Paraguay Peru Şili Uruguay Venezuela
AFRİKA & ORTADOĞU Fas Katar Libya Tunus Umman
KARAYİPLER & OKYANUSYA Antigua ve Barbuda Bahamalar Barbados Dominika Dominik Cumhuriyeti Fiji
Haiti Jamaika Mikronezya St. Kitts ve Nevis St. Lucia St. Vincent ve Grenadinler Trinidad ve Tobago Vanuatu
KAPIDA VİZE (SINIRDA VİZE — VOA) Bangladeş Burkina Faso Burundi Cibuti Ermenistan
Etiyopya Guinea-Bissau Kamboçya Komorlar Kuveyt Laos Madagaskar Maldivler
Marshall Adaları Mısır (ücretli, 30 gün) Moritanya Mozambik Namibya Nepal Palau (50 $, 30 gün) Ruanda
Samoa Senegal Sierra Leone Somali Sri Lanka Sudan
Suudi Arabistan Tanzanya Tayvan Doğu Timor Tonga Tuvalu Zambiya Zimbabve Güney Afrika (ücretsiz kaşe, 30 gün)
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23