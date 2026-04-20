Dünya Seçimi kazanan Magyar, Netanyahu'nun uykusunu kaçırdı: Macaristan'a gelirse tutuklanması gerekir
Dünya

Seçimi kazanan Magyar, Netanyahu'nun uykusunu kaçırdı: Macaristan'a gelirse tutuklanması gerekir

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Seçimi kazanan Magyar, Netanyahu'nun uykusunu kaçırdı: Macaristan'a gelirse tutuklanması gerekir

Macaristan'da seçimi kazanan Peter Magyar, Orban'ın başlattığı UCM'den ayrılma sürecini 2 Haziran'a kadar durduracağını ve hakkında yakalama kararı bulunan bebek katili İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ülkeye gelmesi halinde tutuklanması gerektiğini söyledi.

Macaristan'da genel seçimi ezici bir farkla kazanan Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar, ülkenin dış politika yöneliminde köklü bir değişikliğin sinyalini verdi. Magyar, Viktor Orban hükümetinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) ayrılma girişimini durduracağını ve soykırımcı Netanyahu dahil tüm aranan liderleri tutuklama yükümlülüğüne uyacağını ilan etti.

 

MAGYAR'DAN UCM KARARI: AYRILMA SÜRECİ DURDURULUYOR

Magyar, başkent Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ülkeye davet edip etmediği ve Macaristan'a gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Magyar, tüm devlet liderleriyle ayrım yapmaksızın görüştüğünü ve herkesi davet ettiğini belirtti.

 

Magyar, konuya ilişkin şöyle devam etti:

"Ekip arkadaşlarım konuyu inceledi ve 2 Haziran'a kadar (UCM'den) ayrılma sürecini durdurabileceğimizi gördük. Tisza hükümetinin kararlı niyeti bu süreci durdurmak ve Macaristan'ın UCM'ye üye olarak kalmasını sağlamaktır. Dolayısıyla kimseyi yanıltmış değilim. Eğer bir ülke Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üyeyse ve hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi o ülkenin topraklarına girerse, o kişinin tutuklanması gerekir. Bu soru telefonda da sorulabilir ama bence her devlet ve hükümet başkanı bu hukuki durumun farkındadır."

 

SOYKIRIMCI NETANYAHU'YA HEM DAVET HEM TUTUKLAMA UYARISI

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, soykırımcı Netanyahu'nun Macaristan'daki genel seçimden galip çıkan Magyar ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdiği açıklanmıştı.

Açıklamada, Magyar'ın, soykırımcı Netanyahu'yu Macar Ayaklanması'nın 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek tören için Macaristan'a davet ettiği ifade edilmişti.

 

TISZA 141 SANDALYEYLE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GÜCÜNE ULAŞTI

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimi, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) farkla kazandı.

Tisza, 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaştı.

16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ise 52 sandalyede kaldı.

Yüzde 5'lik barajı aşarak Macar Ulusal Meclisi'ne 6 sandalyeyle girmeyi başaran üçüncü parti ise aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) Partisi oldu.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım 2024'te soykırımcı Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Üç alanda işbirliği kararı! İsrail-Arjantin hattında yeni hamle
Üç alanda işbirliği kararı! İsrail-Arjantin hattında yeni hamle

Dünya

Üç alanda işbirliği kararı! İsrail-Arjantin hattında yeni hamle

Hizbullah'tan ateşkes ihlali gerekçesiyle İsrail ordusuna saldırı 4 tank savaş dışı
Hizbullah'tan ateşkes ihlali gerekçesiyle İsrail ordusuna saldırı 4 tank savaş dışı

Dünya

Hizbullah'tan ateşkes ihlali gerekçesiyle İsrail ordusuna saldırı 4 tank savaş dışı

İsrail askeri heykeli parçaladı: Tel Aviv’den Hz. İsa özrü
İsrail askeri heykeli parçaladı: Tel Aviv’den Hz. İsa özrü

Gündem

İsrail askeri heykeli parçaladı: Tel Aviv’den Hz. İsa özrü

Sikorski: "İsrail askerleri savaş suçlarını kendileri itiraf ediyorlar" Utanmadan bir de özür diliyorlar
Sikorski: "İsrail askerleri savaş suçlarını kendileri itiraf ediyorlar" Utanmadan bir de özür diliyorlar

Avrupa

Sikorski: "İsrail askerleri savaş suçlarını kendileri itiraf ediyorlar" Utanmadan bir de özür diliyorlar

 

Bulgaristan’da seçim sonuçları! Rumen Radev’in koalisyonu sandıktan açık farkla çıktı
Dünya

Bulgaristan’da seçim sonuçları! Rumen Radev’in koalisyonu sandıktan açık farkla çıktı

Bulgaristan’da eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kurduğu 'İlerici Bulgaristan Koalisyonu' genel seçimi büyük farkla önde tamamladı...
Tahran'dan ABD'ye gövde gösterisi! İran füzeleri yer altından çıkardı: "Doldurma hızımız savaş öncesini katladı"
Gündem

Tahran'dan ABD'ye gövde gösterisi! İran füzeleri yer altından çıkardı: "Doldurma hızımız savaş öncesini katladı"

Bölgede sular durulmazken İran Devrim Muhafızları Ordusu, yayınladığı videoyla adeta ateşle oynuyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, ..
Levent Gültekin’den Özgür özel’e beden dili dersi: Pedro Sanchez’in önünde iki büklüm ezilmişti
Gündem

Levent Gültekin’den Özgür özel’e beden dili dersi: Pedro Sanchez’in önünde iki büklüm ezilmişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yurt dışı ziyaretleri kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldiği anlara dair görüntüle..
+90 (553) 313 94 23