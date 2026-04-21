CHP'li Belediye Başkanı hakkında tutuklama kararı!

Eşme Belediyesi’ne yönelik irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile iki çalışan tutuklandı, dosyada festival harcamaları, ruhsat işlemleri ve işletmeler üzerinden menfaat sağlandığı iddiaları yer aldı.

Uşak’ta, Eşme Belediyesi’ne yönelik yürütülen “irtikap” soruşturmasında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile iki belediye çalışanı tutuklandı. Soruşturma kapsamında çok sayıda isim gözaltına alınırken, belediyedeki bazı işlemler üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiaları dikkat çekti.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, şoförü M.F., zabıta görevlisi İ.U., belediye personeli H.D. ve CHP’li Meclis Üyesi R.S.S. adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürecinde Tozan’ın özel kalem müdürü S.B. de gözaltına alındı.

Savcılık sorgularının ardından Meclis Üyesi R.S.S. ile belediye personeli H.D. serbest bırakıldı. Başkan Tozan hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ile irtikap” suçlamaları yöneltilirken, şoförü M.F. ve zabıta görevlisi İ.U. için “örgüte üye olma veya yardım etme ve irtikap” suçlarından tutuklama talep edildi. Burcu Tozan ile özel kalem müdürü S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile birlikte İ.U. ve M.F.’nin tutuklanmasına karar verdi. Burcu Tozan ve S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre şüphelilerin; alkollü mekanların kapanış saatlerinin uzatılması karşılığında iş yerlerinden menfaat sağladığı, Uluslararası Eşme Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sanatçılara ödenen ücretlerin faturalarının yüksek gösterilerek haksız kazanç elde edildiği ve bazı iş yerlerine uygunsuz ruhsat verilmesi karşılığında çıkar sağlandığı tespit edildi.

Banka hesaplarında şüpheli hareketlilik

Mali incelemelerde, Başkan Tozan’ın şoförü M.F.’nin banka hesabında olağan dışı para hareketliliği olduğu belirlendi. Bu durumun soruşturmanın seyrinde önemli bir delil olarak değerlendirildiği öğrenildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında adı geçen O.Ü.’nün ise başka bir suçtan halihazırda cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

17 Nisan’da başlatılan operasyonla gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.