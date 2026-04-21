Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Ulukaya'yı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ulukaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti.

Fenerbahçe taraftarı olan Ulukaya, aynı zamanda sarı lacivertli kulübün en büyük sponsorları arasında yer alıyor.

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, 26 Ekim 1972 tarihinde Erzincan'ın İliç ilçesinde doğdu. Ailesi, süt ve peynir üretimi ile uğraşan bir çiftçiydi ve Ulukaya'nın bu çevrede büyümesi, ileride gıda sektöründe başarılı bir kariyer yapmasına zemin hazırlamıştır. 1994 yılında ailesinin küçük işletmesinde çalışmak için İstanbul'a gelmiş ve burada ekonomik zorluklarla mücadele etmeye başlamıştır. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Ulukaya, ardından Amerika'ya giderek, Syracuse Üniversitesi'nde eğitim almıştır. Amerika'da iş hayatına atılan Ulukaya, 2005 yılında Chobani markasını kurarak, yoğurt sektörüne adım atmıştır.

Hamdi Ulukaya, Chobani'yi kurarak, kısa sürede büyük bir başarıya ulaşmıştır. 2005 yılında satın aldığı eski bir süt fabrikasında üretime başlayan Ulukaya, markasını öncelikle "doğal yoğurt" ve "sağlıklı yaşam" temaları etrafında şekillendirmiştir. Chobani, Amerikalılara özgün, katkı maddesi içermeyen ve doğal yoğurt sunmayı vaat ederek piyasada fark yaratmış ve hızla büyümüştür. Bugün, Chobani, ABD'nin en büyük yoğurt markalarından biri haline gelmiştir.

Ulukaya, şirketini büyütürken, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de önem vermiştir. Chobani'nin çalışanlarına iyi koşullar sunması ve göçmen işçilere iş imkanı sağlaması gibi konularda ön plana çıkmıştır. Ayrıca, Chobani, kârlarının bir kısmını sosyal yardım projelerine ayırmaktadır. Ulukaya'nın, girişimcilik anlayışı ve toplum odaklı iş yapma prensipleri, onu sadece iş dünyasında değil, sosyal sorumluluk alanında da tanınan bir figür haline getirmiştir.

Chobani dışında, Ulukaya'nın kişisel serveti de dikkat çekicidir. 2024 itibarıyla 2,3 milyar dolarlık bir serveti olduğu tahmin edilmektedir. Girişimcilik alanında birçok ödül kazanmış olan Hamdi Ulukaya, aynı zamanda "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"ne katkı sağlamak amacıyla çeşitli organizasyonlara bağışlar yapmaktadır.