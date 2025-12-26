  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet eden Dilek İmamoğlu’ndan yeni şikayet! “Avrupa’nın sessizliği bizi hayal kırıklığına uğrattı”

81 ilde dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanı Yerlikaya o rakamları tek tek açıkladı!

Kendi sözüyle mat oldu! 5 dakika istifası gelecek mi?

Bahis operasyonu büyüdü! Eski Galatasaraylı isim için gözaltı kararı verildi

Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme

Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!

Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...

Demek ki neymiş, Türkiye haklıymış!.. Batı’nın özgürlük maskesi düştü

26 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

26 Aralık 1424: İbn Ineb'nin vefatı (Seyyid-Şerif-Âlim)
Gündem Başvurular başladı: MSB 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel alıyor!
Gündem

Başvurular başladı: MSB 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel alıyor!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Başvurular başladı: MSB 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel alıyor!

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Bakanlık ile bağlı kuruluşlar bünyesinde çalışmak üzere 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Bugün başlayan başvuru süresi 25 Ocak’a kadar devam edecek.

MSB tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, söz konusu personel, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'nin merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde görev yapacak.

Bu kapsamda, devlet memuru ünvanıyla MSB'ye 58, Genelkurmay Başkanlığı'na 5, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 20, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 8, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 12 ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 6 olmak üzere 109 memur alımı yapılacak.

Ayrıca, MSB'ye 691, Genelkurmay Başkanlığı'na 81, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 207, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 109, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 114 ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 147 olmak üzere 1349 sözleşmeli personel de istihdam edilecek. 

SON GÜN 25 OCAK

İlana başvurular 26 Aralık-25 Ocak tarihleri arasında Bakanlığın, "https://personeltemin.msb.gov.tr" uzantılı internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacak.

Başvurusu alınanlardan giriş sınavına katılmaya hak kazananlar, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden bilgilendirilerek sınava davet edilecek.

Sınavda başarılı olan adaylar yerleştirme sonuçlarını, Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden görebilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23