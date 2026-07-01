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Eğitim Başvurular başladı, işte son tarih! KPSS’ye girmek isteyenler dikkat
Eğitim

Başvurular başladı, işte son tarih! KPSS’ye girmek isteyenler dikkat

Yeniakit Publisher
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Başvurular başladı, işte son tarih! KPSS’ye girmek isteyenler dikkat

2026-KPSS Lisans başvuruları 1 Temmuz Çarşamba itibarıyla başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül’de, Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül’de, DHBT ise 1 Kasım’da yapılacak.

2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans başvuru süreci bugün itibariyle başladı.

 

2026 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2026-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül tarihlerinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım tarihinde uygulanacak.

 

2026-KPSS Lisans Sınavı’na başvurular (Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Alan Bilgisi oturumlarına) 1-13 Temmuz tarihleri arasında; DHBT’ye başvurular ise 22-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

 

Adaylar, başvurularını 1 Temmuz tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM’nin ‘ais.osym.gov.tr’ adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek. Adayların tümü, 6 Eylül tarihinde yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmek zorunda. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek.

 

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-KPSS Lisans Kılavuzu’nda yer alıyor. Adaylar Kılavuz’a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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