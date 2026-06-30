Pasaportuna el konulan Başbakan eşi, mahkemeye başvurdu: İzin verin bari Türkiye'ye gideyim!

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, hakkındaki bir dizi suçlama sebebiyle pasaportuna el konulan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez, Ankara'daki NATO zirvesi için özel seyahat izni talep etti. Gomez'in NATO Ankara Zirvesi'nde eşi Pedro Sanchez'e eşlik etmek ve kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılabilmek için avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak 7-10 Temmuz tarihlerinde yurt dışına çıkış izni talep ettiği bildirildi. Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılacak liderlerin eşlerinin de resmi olarak davetli oldukları hatırlatıldı.

PASAPORTUNA EL KONULAN İLK FIRST LADY

İspanya tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi olan Begona Gomez, "nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanmakla" suçlanıyor. Hakim Juan Carlos Peinado'nun "ülkeden kaçma şüphesiyle" ihtiyati tedbir uygulama kararı almasının ardından Begona Gomez, 24 Haziran'da pasaportunu mahkemeye bırakmıştı. Begona Gomez, son olarak iki ay önce Başbakan Sanchez'e Çin seyahatinde eşlik etmişti