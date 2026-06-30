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Dünya Pasaportuna el konulan Başbakan eşi, mahkemeye başvurdu: İzin verin bari Türkiye'ye gideyim!
Dünya

Pasaportuna el konulan Başbakan eşi, mahkemeye başvurdu: İzin verin bari Türkiye'ye gideyim!

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Pasaportuna el konulan Başbakan eşi, mahkemeye başvurdu: İzin verin bari Türkiye'ye gideyim!

Yolsuzluk, zimmet, görevi kötüye kullanmakla suçlanan ve pasaportuna el konulan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez, Türkiye’deki NATO Zirvesi'nde eşine eşlik etmek için mahkemeden izin istedi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, hakkındaki bir dizi suçlama sebebiyle pasaportuna el konulan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez, Ankara'daki NATO zirvesi için özel seyahat izni talep etti. Gomez'in NATO Ankara Zirvesi'nde eşi Pedro Sanchez'e eşlik etmek ve kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılabilmek için avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak 7-10 Temmuz tarihlerinde yurt dışına çıkış izni talep ettiği bildirildi. Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılacak liderlerin eşlerinin de resmi olarak davetli oldukları hatırlatıldı.

PASAPORTUNA EL KONULAN İLK FIRST LADY

İspanya tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi olan Begona Gomez, "nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanmakla" suçlanıyor. Hakim Juan Carlos Peinado'nun "ülkeden kaçma şüphesiyle" ihtiyati tedbir uygulama kararı almasının ardından Begona Gomez, 24 Haziran'da pasaportunu mahkemeye bırakmıştı. Begona Gomez, son olarak iki ay önce Başbakan Sanchez'e Çin seyahatinde eşlik etmişti

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Yorumlar

Mehmet

İspanyol Başbakan eşi Begona Gomez'in Ankara'daki NATO zirvesine katılmak için pasaportuna el konulan halde izin talep etmesi, Allah'a emanet. Bir başbakanın eşi olmanın ve bu gibi uluslararası platformlarda yer alması gereken bir kadının ülkeden kaçma şüphesiyle pasaportunu elinden alınmış olması üzücü bir durumdur. Bu olay, İspanyol hükümetinin ve Başbakan Sanchez'in Türkiye ile ilişkilerinde sorunlar olduğunu gösteriyor olabilir. NATO zirvesi önemli bir etkinliktir ve Begona Gomez'in eşi Pedro Sanchez'e eşlik ederek görevlerini yerine getirme hakkı var. Ancak aynı zamanda hukukun üstünlüğü de göz önünde bulundurulmalıdır.
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