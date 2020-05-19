  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde indirilmesi ne demektir?

Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz?

Kadir gecesinde ne oldu?

Hüseyin Akbulut kimdir?

Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışması 2020 birincisi kim oldu?
için kalan
Aktüel

Başsavcı Dönmez’den ceza infaz kurumlarına ziyaret

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, kentteki ceza infaz kurumlarını ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 23:18:38 -
Başsavcı Dönmez’den ceza infaz kurumlarına ziyaret

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, kentteki ceza infaz kurumlarını ziyaret etti.


Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden ile ceza infaz kurumları kampüsü ile T Tipi Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret eden Dönmez, pandemi sürecinde izolasyonda bulunan ve büyük fedakarlık gösteren kurum personelleriyle bir araya geldi. Personelin talep ve sıkıntılarını dinleyen Dönmez, saat 19.19’da kurum personeliyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu.


Daha sonra T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan çocuk tutuklu ve hükümlülerle iftar yapan Dönmez, onlara hediye vererek sohbet etti.


Dönmez, pandemi sürecinde izolasyona tabi tutularak büyük fedakarlık gösteren kurum personellerine Ramazan sebebiyle kendi aralarında maddi yardım toplayarak ihtiyaç sahibi 50 aileye Ramazan paketi yardımı yapacak olan kurum müdürü ve görevlilere duyarlılıklarından dolayı da teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı