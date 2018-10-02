Başörtüsü tarz değil farzdır

Akit’in, tesettür emrinin içini boşaltanlara dikkat çektiği haberi kamuoyunda büyük ses getirdi. Yüzbinlerce takipçisi olan sosyal medya hesaplarından yaptıkları yayınlar ve paylaşımlarla, gençlerin tesettür algısını yerle bir eden sözde başörtülülerin oluşturduğu tehlike konusunda uzmanlardan peşi sıra uyarılar geldi. Konu ile ilgili Akit’e konuşan sosyologlar, psikologlar ve ilahiyatçılar, “Başörtüsü bir tarz değil farzdır, ilahi emirdir. Gençlerimizi güya ‘başörtülü’ ve sözüm ona fenomenlere terk edecek olursak büyük bir sosyal çöküş kaçınılmaz olur” dediler.

Çöküş kaçınılmaz olur

Sosyolog yazar Zeynep Nurseli Güleç, sosyal medyadan yayın yapan başörtülü fenomenlerin gençler üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu belirterek, “Başörtüsü bir tarz değil farzdır, ilahi emirdir. Gençlerimizi güya “başörtülü” ve sözüm ona fenomenlere terk edecek olursak büyük bir sosyal çöküş kaçınılmaz olur” dedi. Sosyal medyanın tehlikelerinden gençlerimizi korumak gerektiğini belirten Güleç, “Batılı yaşam tarzının ürettiği gençlik gittikçe derin bir varoluş buhranına ve çaresizliğe sürüklenmektedir. Son günlerde fenomen ve youtuber şeklinde ortaya çıkan bazı kimseler kimlik arayışı içinde bocalayanlar bu yabancılaşmanın ve tatminsizliğin neticesidir. Kendilerini yerlere atmalar, arabanın yanında sürünmeler hep bu tatminsizlik, dikkat çekme, kendini beğendirme bunalımlarının sonucudur” şeklinde konuştu.

Başörtüsünü incitmeyelim

İlahiyatçı yazar Şule Parmak ise, kadının örtüsünün iffetin nişanesi olduğunu kaydederek, “İslam kadını; gerek Anadolu insanına gerek Batı dünyasına kadının en güzel örnekliğini çizer. Bu temsiliyetin edeb ve iffette en güzide görünüşü de kadının örtüsüdür. Örtü belirlenmiş kaideleri ile sınırları olan bir tutarlılık belirtir. Lakin tesettürün had tanımaz biçimlere girmesiyle de İslam kadınının manası zedelenmek istenmektedir” dedi. Tesettür algısıyla oynanmasına müsaade edilmemesi gerektiğini kaydeden Parmak, “Kendi geleneğinin yabancısı tiplere bürünen kadının görünüşü madde ve manada büyük zedelenmeye yol açmaktadır. İslam hanımefendisinin örtüsü incitilmemeli, buna meydan açan hareketlerin tesirine karşı her alanda dikkat edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Psikoterapist Adnan Kalkan da, “Sosyal Medyada başörtülü fenomen olarak gençlerimizi zehirleyen şahıslar, rol-model olma yöntemi ile gençlerimizin beynine girip fıtratlarını kirletiyorlar. Çocuk yaşlarda sosyal ortam olarak, aile çocuğun rol-modelini oluştururken, ergenlik çağına gelen gençler psikolojik bağımsızlık dürtüsü ile aileyi rol model almaktan çok, kendi ergen arkadaşı ve sosyal medyada ön plana çıkan şahısları rol-model almaktadırlar” dedi. Sosyal medyanın yıkıntıyı da beraberinde getirdiğini kaydeden Kalkan, “Zaten sosyal medyanın yıkımı cazibeli hale getiren olumsuz rol-modellerin gençlerin nefsini ikna etmesidir. Eğer sosyal medya fenomenlerinin yıkımı önlenmezse şekli değişen gençliğin mayası da bozulacaktır” ifadelerini kullandı.

Gazeteniz Akit kamuoyunu uyardı

Akit’in kamuoyunu uyardığı ve başörtüsü emrinin, kendilerine sosyal medya fenomeni denilen isimlerce yozlaştırıldığına dikkat çektiği haberi büyük yankı uyandırdı. Tesettürün hakikatinden uzak giyim tarzlarını ve seküler yaşam biçimlerini, yüzbinlerce kişinin takip ettiği sosyal medya hesaplarından paylaşan sözde başörtülülerin oluşturduğu tahribat noktasında uzmanlardan da uyarı geldi. Darbelere ve darbecilere karşı mücadele edilerek kazanılan başörtüsü zaferinin, “fenomen” adı verilen kişilerce tahrip edilmesine göz yumulmaması gerektiğini belirten uzmanlar, önemli açıklamalarda bulundu.

Sosyal çöküş kaçınılmaz olur

Sosyolog yazar Zeynep Nurseli Güleç: Başörtüsü bir tarz değil farzdır, ilahi emirdir. Gençlerimizi güya ‘başörtülü’ ve sözüm ona fenomenlere terk edecek olursak büyük bir sosyal çöküş kaçınılmaz olur.

Her alanda dikkat edilmeli

İlahiyatçı yazar Şule Parmak: Tesettürün had tanımaz biçimlere girmesiyle de İslam kadınının manası zedelenmek istenmektedir. İslam hanımefendisinin örtüsü incitilmemeli, buna meydan açan hareketlerin tesirine karşı her alanda dikkat edilmelidir.

Beyne girip fıtrat kirletiyorlar

Psikoterapist Adnan Kalkan: Sosyal medyada başörtülü fenomen olarak gençlerimizi zehirleyen şahıslar, rol-model olma yöntemi ile gençlerimizin beynine girip fıtratlarını kirletiyorlar.