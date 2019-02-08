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Başörtüsü belgeseli çekerken Müslüman oldu!

ABD’nin dev mağaza zincirlerine başörtüsü satışı yapan şirketin kurucusu Lisa Vogl, nasıl Müslüman olduğunu anlattı.

08 Şubat 2019 Cuma 16:13
Başörtüsü belgeseli çekerken Müslüman oldu!

Bir yıl önce ABD’nin en büyük perakende zincirlerinden biri ile işbirliğine giden Lisa Vogl'un şirketi, ABD’nin büyük mağaza zincirlerinde başörtüsü satışı yapan ilk muhafazakar moda markası oldu. Vogl şimdilerde ABD'de büyük bir muhafazalar moda markasının sahibi olsa da Müslüman olması ve muhafazakar modaya yönelmesinin öyküsü oldukça ilginç.

Katıldığı fotoğrafçılık programı sırasında 2 dakikalık bir belgesel hazırlaması istenen Lisa Vogl, “Neden Müslüman Kadınlar Başörtüsü Takar?” konusuna odaklanır ve Müslüman kadınlarla röportajlar yapar.

'Bir dinde aradığım her şeyi İslam’da bulduğumu farkettim'

Belgeselden Müslümanlığa giden hikayesini Vogl, Hijab in Style'a şöyle anlatıyor: “Bu belgesel benim başörtüsü konusundaki algımı değiştirmekle kalmadı aynı zamanda İslam’ı daha fazla öğrenmem için de gözlerimi açtı. Daha sonra Kuran-ı Kerim’i okudum, konferansları, konuşmacıları dinledim, kitaplar okudum ve pek çok Müslüman’la konuştum. Ve bir dinde aradığım her şeyi İslam’da bulduğumu farkettim. Önce tüm gerekliliklerini yerine getirmek için başörtüsü takmaya başladım. Sonra 2011 yılında da bir mescide gittim ve Kelime-i Şahadet getirdim. Ve sonrasında bir an için bile bu kararımdan şüphe duymadım. Aynı dönemde moda fotoğrafçılığı kariyeme de başlamıştım ve anaakımda yer almanın değerlerime uygun olmaması nedeniyle muhafazakar moda sektörüne yöneldim. Elhamdülillah, hayal ettiğimden çok daha fazla kapı önümde açıldı.”

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 16:13
  1. Lisa Vogl
  2. Verona Collection

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