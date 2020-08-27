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Dünya Başörtülü öğretmenden Avrupa’da hukuk zaferi
Dünya

Başörtülü öğretmenden Avrupa’da hukuk zaferi

Başörtüsü taktığı gerekçesiyle çalışmasına izin verilmeyen öğretmen hakkında Almanya Federal İş Mahkemesi, ayrımcılık yapıldığına hükmetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 22:43:00 -
Başörtülü öğretmenden Avrupa’da hukuk zaferi

Almanya’nın Erfurt şehrinde bulunan Federal İş Mahkemesinde görülen temyiz davasında başörtüsü taktığı gerekçesiyle çalışmasına izin verilmeyen öğretmenin dini inancı nedeniyle ayrımcılığa uğradığına hükmetti.

Berlin eyaletinde 15 yıl önce yürürlüğe giren Tarafsızlık Yasası'nda yer alan genel başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğunu belirten mahkeme bir alt mahkeme olan Eyalet Mahkemesinin tazminat kararını onayladı.

Berlin İş Mahkemesi, bir öğretmenin başörtüsüyle ders verebilmek için Berlin eyaletine açtığı davayı, 2005'te yürürlüğe giren Tarafsızlık Yasası'nı gerekçe göstererek kabul etmemişti.
Bir üst mahkeme olan Eyalet İş Mahkemesi yerel mahkemenin kararını haksız bulmuş ve mağdur öğretmen adayına 5 bin 159 avro tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Bu kararın ardından Berlin Eyalet Mahkemesi davayı Federal İş Mahkemesine temyize götürme kararı almıştı.

 

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