Başörtülü öğrenciyi staja kabul etmemişlerdi! 28 Şubat kafalı kolej yetkilileri hakkında karar

İstanbul'da üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut'un okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı iddiasına ilişkin yargılanan kolej yetkilisi 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Müşteki Nezaket Akbulut'un avukatı, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Özlem Öztoprak'ın avukatı ise müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Özlem Öztoprak'ı "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Olayın geçmişi

İstanbul'da üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığını iddia ederek, yetkililer hakkında şikayetçi olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunup ifade veren Akbulut, bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde 3'üncü sınıfta okuduğunu bildirmişti.

İfadesinde, okuduğu üniversitenin 3'üncü sınıf öğrencilerine staj yeri bulduğunu anlatan Akbulut, 22 Eylül 2022'de staja başlamak için Kağıthane'deki bir koleje sınıf arkadaşıyla gittiğini aktarmıştı.

Akbulut, staj yerine giderken kılık kıyafetine dikkat ettiğini, siyah gömlek ve başörtüsüyle kahverengi ceket giydiğini belirterek, arkadaşıyla yanına gittikleri okul müdür yardımcısı Özlem Öztoprak'ın kendilerine "Okullarının kılık kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğunu, başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmen bulunmadığını ve bulunmayacağını" söylediğini kaydetmişti.

"Staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasının, aksi halde stajyer olarak alınmayacağının" kendisine söylendiği bilgisini veren Akbulut, bu yüzden Özlem Öztoprak ve kolej hakkında şikayette bulunduğunu aktarmıştı.

Suç duyurusunun ardından yürütülen soruşturma sonucunda, Öztoprak hakkında "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.