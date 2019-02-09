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Başörtülü Müslüman kızlara peş peşe saldırı!

Almanya'nın başkenti Berlin’de başörtülü bir kız saldırıya uğrarken, bir başka olayda da 2 Suriyeli genç kız darbedildi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 21:52
Başörtülü Müslüman kızlara peş peşe saldırı!

Berlin polisinden yapılan açıklamada, Neukölln ilçesindeki Hermann Caddesi üzerinde kimliği belirsiz bir kadının, dün gece 12 yaşındaki başörtülü bir kıza saldırdığı belirtildi.

Genç kızın başörtüsünü çıkarmaya çalıştı, saçlarını çekti

Olayda saldırgan kadının genç kızın başörtüsünü çıkarmaya çalıştığı, kızın saçlarını çektiği ve yabancı düşmanlığı içeren hakaretlerde bulunduğu ifade edilen açıklamada, saldırgan kadının, başörtülü kızı içinde kan olduğunu öne sürdüğü iğneyi batırmak ve yanında getirdiği biber gazını sıkmakla tehdit ettiği aktarıldı.

Saldırgan kaçtı

Saldırganın polis gelmeden kaçtığı, başörtülü kızın ise hafif yaralandığı bildirildi.

Başka bir saldırgan da Suriyeli iki genç kıza saldırdı

Berlin'de gerçekleşen bir başka olayda ise Marzahn ilçesindeki Helene-Weigel Meydanı’nda sohbet eden 15 ve 16 yaşlarında iki Suriyeli genç kıza yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin yabancı düşmanlığı içeren sözler sarf ettiği belirtildi.

Yüzlerine yumruk attı

Saldırganın, iki kızın yüzüne yumrukla vurduğu ifade edilen açıklamada, daha sonra saldırganın olay yerinden uzaklaştığı aktarıldı.

Açıklamada, iki genç kızın yüzlerinden yara aldığı ve hastanede ayakta tedavi edildiği bilgisi paylaşıldı.

İki olaya ilişkin polisin devlet güvenlik biriminin soruşturma başlattığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 21:52
  1. saldırı
  2. almanya
  3. ırkçı
  4. suriyeli
  5. başörtülü kız
  6. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

  • Halil Halil 17 dk önce
    Anlamadigim birsey var bu muslumanlarin ne isi var elin gavur memleketinde turkiye gibi bir ulke varken orda ne isleri var reis el atmalidir bu ise.
  • RECEPRECEP40 dk önce
    fetoculara , zillet ittifakçılaradikkatetmek lazım.Burada da aynışeylerolabilir?
  • plantplant41 dk önce
    o da bir şey mi, adı müslüman olan ülke de müslüman idama gönderiliyor

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