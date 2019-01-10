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Başörtülü kızın darp edilmesine ilişkin davada karar çıktı

İstanbul Maltepe’de bindiği minibüste lise öğrencisi başörtülü genç kızın darp edilmesine ilişkin görülen davada karar çıktı.

10 Ocak 2019 Perşembe 15:32
Başörtülü kızın darp edilmesine ilişkin davada karar çıktı

Maltepe’de bindiği minibüste lise öğrencisi başörtülü genç kızın darp edilmesine ilişkin yargılanan Ayhan Almıla Kursar, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ve 3 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu cezaları erteledi.

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık  Ayhan Almila Kursar ile şikayetçi Fatma Dilara Aslıhan Yiğit ve taraf avukatları  katıldı. Duruşmada, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da hazır  bulundu.

Duruşmada, tanık olarak dinlenilen Mehmet Fatih Boğa, olay tarihinde Pendik-Kadıköy arasında çalışan minibüsün şoförü olduğunu belirterek, "Aracımda  hemen arkamda oturan Fatma Dilara kardeşimiz, yanında oturan bir hocayla sohbet  ediyordu. Fizik okuyacağını söylüyordu. Sanık da arka koltukta oturuyordu.  Fizikle ilgili hususu duyunca birden 'Atatürk sağ olsaydı siz başörtülü okuyamazdınız.' gibi söz söyledi. Fatma Dilara'nın başörtüsüne sarılmış ve çekmişti. Başı açık kalmıştı. 19 senedir bu hatta çalışıyorum. Böyle bir şeyle  ilk defa karşılaştım." dedi.

Şikayetçi Yiğit'e hakaret edip etmediği sorulan sanık Kursar, "Ben  olay anını tam hatırlayamıyorum. Arkadaş benim üstüme yürüdü. 'Sana soracağım.'  dedi. Ben onun başörtüsünü açtım. Ben sadece bağırdığımı hatırlıyorum." diye  konuştu.

Yiğit'in avukatları ise sanığın üzerine atılı suçlardan  cezalandırılmasını istedi.

Sanıktan barışma teklifi

Yeniden söz verilen sanık Kursar, "Ben psikolojk tedavi görüyorum.  Olay günü de ne yaptığımı bilmiyorum. Ben bir yıldır muhafazakar bir iş yerinde  çalıştım ve onların ne kadar samimi insanlar olduğunu gördüm. Üzerime atılı  eylemleri işledim ve bundan dolayı pişmanım. Hastalığım nedeniyle olay günü ne  yaptığımın farkında değilim. Kendilerinden özür diliyorum. Ben yaptığımdan çok pişman oldum." diyerek Fatma Dilara Aslıhan Yiğit'e dönerek "Barışalım." dedi.

Son sözü sorulan Kursar, beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ayhan Almila Kursar'ı "inanç,  düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıl 10 ay 15  gün hapis cezasına, "hakaret" suçundan da 3 bin 880 lira adli para cezasına  çarptırdı.

Mahkeme, sanığın daha önceden suç işlememesi, mağdurun  karşılanabilecek bir zararının bulunmaması, sabıkasız olması ve yeniden suç  işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının  geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanık Kursar hakkında, "halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep  veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer kesimi aleyhine  kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk,  din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak" suçlarından ise yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Duruşma öncesi açıklama

Duruşmayı izlemek üzere Anadolu Adalet Sarayı'na gelen KADEM üyesi bir  grup, "FatmaDilaraAslıhanİçinAdalet" yazılı pankart açtı.

KADEM adına konuşan avukat Canan Sarı, lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Yiğit'in tercih ettiği kıyafetinden dolayı bindiği bir minibüste bir  kadın tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını söyledi.

Sarı, "Hayata dair bakış açısı ve fikirleri yeni yeni olgunlayan genç  bir bireyin, psikolojik olarak olumsuz yönde etkilendiği bir eyleme maruz  kalmasını derin bir üzüntü ile karşıladık. Fatma Dilara Aslıhan Yiğit'in kıyafet  seçiminden dolayı maruz kaldığı şiddet, Anayasamızda belirtilen 'bireylerin dini  inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamayacağına' dair maddeyi açıkça hiçe  saymaktadır." dedi.

Hür iradesiyle karar verdiği bireysel seçimlerinden dolayı şiddete  maruz kalan kişilere karşı uygulanan bu tahammülsüzlük halinin, toplumun huzur  ortamını zedelemesi açısından da oldukça tehlikeli olduğunu vurgulayan Sarı, "Kültürel zemininde birlikte yaşama duyguları oldukça gelişmiş olan  topraklarımızda, hoşgörü ortamından bizi uzaklaştıracak bu olaylara karşı  dikkatli olmamız gerektiğini savunuyoruz." diye konuştu.

Avukatı Canan Sarı, KADEM olarak  Fatma Dilara Aslıhan Yiğit'e karşı  işlenen bu nefret suçunun karşısında olduklarını ve davanın sonuna kadar  takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık  Ayhan Almila Kursar'ın  "halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet  veya bölge farklılıklarına dayanarak alenen aşağılama", "inanç, düşünce ve kanaat  hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik  etme" ve "hakaret" suçlarını işlediği aktarılan iddianamede, sanığın 2 yıl 4  aydan 7 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:32
  1. İstanbul
  2. Maltepe
  3. Başörtülü kıza darp
  4. minibüste darp
  5. mahkeme kararı
  6. Ayhan Almıla Kursar
  7. Fatma Dilara Aslıhan Yiğit

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  • Şeref KazanŞeref Kazan24 dk önce
    ALLAH cc lanet etsin o hakime soyunasülalesine bü ülkeyi yönetenlerede İNŞAALLAH
  • yazıYORUMyazıYORUM30 dk önce
    Yaptığı yanına kar kalmış yani. Salondan çıkıncada sırtını sıvazlarlar böyle devam et derler
  • ahmetahmet30 dk önce
    bu tür ırkçı-nefret suçunu işleyenlere mutlaka ve mutlaka "en az 3 ay akıl hastanesinde" müşahade altına alınarak akıl sağlığı teshisi ve tedavisi yapılması önşart olarak dava başlar başlamaz kanaat hasıl olur olmaz uygulanmalı....

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