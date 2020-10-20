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Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Spor

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

- Bahçeşehir Koleji: 76 - Partizan NIS: 82

Yeniakit Publisher
2020-10-20 21:07:31 -
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası


Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Eduard Udyanskyy (İngiltere), Denis Hadzic (Hırvatistan)

Bahçeşehir Koleji: Jamal 16, Hadi Özdemir 4, Rıdvan Öncel 4, Green 23, Burak Yıldızlı 16, İsmet Akpınar 2, Deniz Kılıçlı, Aldridge 5, Erkan Yılmaz 6, Thomas Akyazılı

Partizan NIS: Mika 19, Codi 22, Zagorac 3, Dangubic 8, Thomas 6, Paige 6, Gordic 7, Velickovic 7, Jankovic 2, Trifunovic 2

1. Periyot: 17-24

Devre: 39-38

3. Periyot: 56-59


İSTANBUL (AA) - ULEB Avrupa Kupası A Grubu 4. hafta maçında Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Partizan NIS'e 82-76 mağlup oldu.

Avrupa Kupası'nda çıktığı 4 maçı da kaybeden Bahçeşehir Koleji, 6 takımın mücadele ettiği grupta son sırada yer alıyor

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