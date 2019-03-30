Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta 4 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 25, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 28. hafta karşılaşmaları sona erdi30 Mart 2019 Cumartesi 22:14
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta oynanan 4 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 25, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 28. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Liglerde bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Bahçeşehir Koleji-Gaziantep Basketbol: 86-92
Afyon Belediyespor-Banvit: 90-96
TOFAŞ-Türk Telekom: 85-82
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 117-72
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Petkimspor-Akhisar Belediyespor: 78-62
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 68-82
Ankara DSİ-Edirnespor: 87-67
Karesispor-OGM Ormanspor: 72-76
Bursaspor-Konyaspor: 91-76
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Urla Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 100-53
Yalova VİP Gençlik-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 54-74
İstanbulgücü-Nesibe Aydın: 60-66
Edremit Belediyesi Gürespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 70-62
Elazığ İl Özel İdare-Akdeniz Üniversitesi: 88-69
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