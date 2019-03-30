Basketbol: Toplu sonuç - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta 4 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 25, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 28. hafta karşılaşmaları sona erdi



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta oynanan 4 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 25, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 28. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Liglerde bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji-Gaziantep Basketbol: 86-92 Afyon Belediyespor-Banvit: 90-96 TOFAŞ-Türk Telekom: 85-82 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 117-72

- Türkiye Basketbol 1. Ligi



Petkimspor-Akhisar Belediyespor: 78-62 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 68-82 Ankara DSİ-Edirnespor: 87-67 Karesispor-OGM Ormanspor: 72-76 Bursaspor-Konyaspor: 91-76

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Urla Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 100-53 Yalova VİP Gençlik-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 54-74 İstanbulgücü-Nesibe Aydın: 60-66 Edremit Belediyesi Gürespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 70-62 Elazığ İl Özel İdare-Akdeniz Üniversitesi: 88-69



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