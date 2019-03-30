0553 313 94 23

Basketbol: Toplu sonuç

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta 4 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 25, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 28. hafta karşılaşmaları sona erdi

30 Mart 2019 Cumartesi 22:14
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta oynanan 4 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 25, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 28. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Liglerde bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Bahçeşehir Koleji-Gaziantep Basketbol: 86-92

Afyon Belediyespor-Banvit: 90-96

TOFAŞ-Türk Telekom: 85-82

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 117-72


- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Petkimspor-Akhisar Belediyespor: 78-62

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 68-82

Ankara DSİ-Edirnespor: 87-67

Karesispor-OGM Ormanspor: 72-76

Bursaspor-Konyaspor: 91-76


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Urla Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 100-53

Yalova VİP Gençlik-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 54-74

İstanbulgücü-Nesibe Aydın: 60-66

Edremit Belediyesi Gürespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 70-62

Elazığ İl Özel İdare-Akdeniz Üniversitesi: 88-69


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 22:14
  1. Basketbol
  2. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  3. toplu sonuç
  4. Türkiye Basketbol 1. Ligi
  5. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Miami Açık'ta şampiyon Barty
    1. Miami Açık'ta şampiyon Barty
    2. 2019 İzmir Bergama yerel seçim..
    3. Çin’de orman yangını: 6 bin kişi..
    4. Aliağa yerel seçim sonuçları 2019..
    5. Milli tekvandoculardan 4 madalya
    6. Juventus, Empoli'yi tek golle geçti
    7. Menderes yerel seçim 2019 sonuçları |..
    8. Tunus'ta "Mısır'da insan hakları" ele..
    9. Erzincan yerel seçim sonuçları 2019 |..
    10. Menemen yerel seçim sonuçları 2019..
    11. Basketbol: Toplu sonuç
    12. 10 dakikalık periyotta sayı atamadılar
    13. Torbalı yerel seçim sonuçları 2019 |..
    14. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    15. Çiğli yerel seçim 2019 sonuçları |..
    16. Karaman’da belediye ve üniversitenin..
    17. Sarıyer’de lastiği patlayan panelvan..
    18. Elazığ yerel seçim sonuçları 2019 |..
    19. Avrupa Karate Şampiyonası
    20. Bayraklı yerel seçim sonuçları 2019..
    21. Lastiği patlayan minibüs devrildi: 2..
    22. Havva ninenin yanan evi onarılacak
    23. Malatya yerel seçim sonuçları 2019 |..
    24. KKTC’de seyir halindeki araçlar sel..
    25. Trabzon yerel seçim sonuçları 2019..
    26. Park halindeyken yanan otomobil..
    27. Almanya'da "Filistin Toprak Günü"..
    28. GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de fabrika..
    29. Hollanda'daki Filistin gösterisinde..
    30. Denizli yerel seçim sonuçları 2019 |..
    Tesettürlü genç kıza alçak saldırı!
    Tesettürlü genç kıza alçak saldırı!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'