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Spor Basketbol: Toplu sonuç
Spor

Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası ise 5 maçla başladı - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 2. haftası 5 maçla tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 22:25:39 -
Basketbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası ise 5 maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 2. haftası 5 maçla tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:


- ING Basketbol Süper Ligi


Frutti Extra Bursaspor-TOFAŞ: 83-70

HDI Sigorta Afyon Belediyesspor-Türk Telekom: 84-89

Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen: 89-78

Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji: 66-92


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi


OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 100-101

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Samsun Canik Belediyespor: 96-47

Nesibe Aydın-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 90-74

İzmit Belediyespor-Çankaya Üniversitesi: 64-72

Galatasaray-BOTAŞ: 75-60

Ligde Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Manisa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Basket: 82-63

Bornova Belediyespor-Final Spor: 82-71

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Global Connect Travel Düzce: 72-92

Semt77 Yalovaspor-Sigortam.net: 83-86

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Samsunspor: 75-62

Ligde Akhisar Belediye Basketbol-Mamak Belediyespor maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

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