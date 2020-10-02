  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi
Spor

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Fenerbahçe Beko: 77 - Kızılyıldız mts: 63

Yeniakit Publisher
2020-10-02 23:10:54 -
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Milan Nedovic (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Vesely 8, Ulanovas 13, Brown 17, De Colo 12, Barthel 5, Hamilton, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 3, Eddie 5, Ali Muhammed 11, Ahmet Düverioğlu 1

Kızılyıldız mts: Hall 12, Loyd 15, Jagodic-Kuridza 5, Lazic, Kuzmic 7, Walden 9, Davidovac 5, Reath 4, Dobric 6, Simonovic

1. Periyot: 24-20

Devre: 42-30

3. Periyot: 57-41


İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 77-63 yendi.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında üst üste iki üç sayılık basket atarak 8-3 öne geçen Kızılyıldız mts karşısında Fenerbahçe Beko, Barthel'in faul atışlarını sayıya çevirmesiyle 6. dakikada skoru 10-10 yaptı. Vesely'nin basketiyle 12-10 öne geçen sarı-lacivertli ekip, dış atışlarda da etkili olarak 8. dakikada farkı 5'e (18-13) çıkardı. Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in peş peşe üç sayılık basketleriyle ilk çeyreği 24-20 önde tamamladı.

Üstünlüğünü ikinci periyotta da devam ettiren Fenerbahçe Beko, rakibinin farkı azaltmasına izin vermedi ve soyunma odasına 42-30 üstün gitti.

Savunmadaki etkili oyununu üçüncü çeyrekte de sürdüren sarı-lacivertli ekip, özellikle Brown ve Ulanovas'ın basketleriyle farkı yeniden açtı ve son periyoda 57-41 önde girdi.

Son çeyreğe etkili başlayan Kızılyıldız mts, farkı 11 sayıya indirdi: 57-46. Kısa sürede toparlanan Fenerbahçe Beko, 38. dakikada farkı yeniden 15 sayıya yükseltti: 72-57. Pota altından kolay sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 77-63 galip ayrıldı.

Ağustos ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kızılyıldız mts oyuncusu Michael Ojo ve mayısta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren CSKA Moskova Basketbol Takımı Doktoru Roman Abzhelilov anısına karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelişme bu kez cephe hattından değil! Gürcistan'da Ermenistan'ın can damarını kestiler
Dünya

Gelişme bu kez cephe hattından değil! Gürcistan'da Ermenistan'ın can damarını kestiler

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar sürerken Gürcistan'dan gelen bir haber gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Gürcist..
Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'
Dünya

Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Azerbaycan-Ermenistan krizinde Bakü yönetiminin tarafından olduklarını açıkladı.
Cephe hattında Putin’i sarsacak gelişme! Altınları bırakıp kaçtılar
Dünya

Cephe hattında Putin’i sarsacak gelişme! Altınları bırakıp kaçtılar

Cephe hattında büyük kayıplar veren Ermenistan, başlayan operasyonların ardından Karabağ'daki yatırımcıları da elinde kaçırdı. Rusya'nın öne..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay