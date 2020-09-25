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Spor Basketbol: Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası
Spor

Basketbol: Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası

OGM Ormanspor: 87 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 77 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 89 - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 49

Yeniakit Publisher
2020-09-25 21:19:08 -
Basketbol: Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası

MERSİN (AA) - Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası'nın ikinci gününde OGM Ormanspor ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, rakiplerini mağlup etti.

Türkiye'nin seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Müfide İlhan anısına Mersin'de düzenlenen turnuvada, OGM Ormanspor ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Fly Academy Spor Salonu'nda karşılaştı.

Maça etkili başlayan OGM Ormanspor, ilk periyotu 26-16 önde bitirdi. Rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen OGM Ormanspor, soyunma odasına 48-37 önde girdi.

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol karşısında üçüncü çeyreği de 17 sayı farkla (67-50) önde geçen Ankara ekibi, maçı 87-77 kazandı.

Günün ikinci karşılaşmasında, turnuvanın ev sahibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, rakibi Birevim Elazığ İl Özel İdare karşısında ilk çeyreği 28-12 üstün kapattı.

İkinci periyotu 37-24, üçüncü periyotu da 61-33 önde kapatan Mersin ekibi, karşılaşmayı 89-49'luk skorla kazandı.

Organizasyon 27 Eylül Pazar günü yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.

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