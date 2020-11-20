Basketbol: Haftanın programı
ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta müsabakaları yapılacak
İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
- ING Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 OGM Ormanspor-Darüşşafaka Tekfen (Ankara)
15.15 Pınar Karşıyaka-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
17.30 Galatasaray-Türk Telekom (Sinan Erdem)
20.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Aliağa Petkim (Fethiye Beşkaza)
22 Kasım Pazar:
15.15 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)
17.30 Beşiktaş-TOFAŞ (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
Not: Empera Halı Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor-Büyükçekmece Basketbol müsabakaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Samsun Canik Belediye-OGM Ormanspor (Mustafa Dağistanlı)
14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)
15.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)
15.15 İzmit Belediyespor-Galatasaray (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
17.30 Fenerbahçe Öznür Kablo-BOTAŞ (Fenerbahçe Metro Enerji)
22 Kasım Pazar:
13.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Nesibe Aydın (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
14.00 Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ankara)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Yarın:
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.net (Muradiye)
16.00 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Selçuklu Belediyesi)
19.00 Akhisar Belediye Basketbol-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Akhisar Belediye)
22 Kasım Pazar:
16.00 Samsunspor-Nadir Gold İstanbul Basket (Mustafa Dağistanlı)
16.00 Ankara Anadolu Basket-Finalspor (TOBB ETÜ)
17.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Mamak Belediyespor (Kocaeli Atatürk)