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Spor Basketbol: Haftanın programı
Spor

Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta müsabakaları yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-20 10:21:28 -
Basketbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:


- ING Basketbol Süper Ligi


Yarın:

13.00 OGM Ormanspor-Darüşşafaka Tekfen (Ankara)

15.15 Pınar Karşıyaka-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

17.30 Galatasaray-Türk Telekom (Sinan Erdem)

20.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Aliağa Petkim (Fethiye Beşkaza)

22 Kasım Pazar:

15.15 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

17.30 Beşiktaş-TOFAŞ (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Not: Empera Halı Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor-Büyükçekmece Basketbol müsabakaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Yarın:

13.00 Samsun Canik Belediye-OGM Ormanspor (Mustafa Dağistanlı)

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)

15.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)

15.15 İzmit Belediyespor-Galatasaray (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

17.30 Fenerbahçe Öznür Kablo-BOTAŞ (Fenerbahçe Metro Enerji)

22 Kasım Pazar:

13.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Nesibe Aydın (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

14.00 Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ankara)


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Yarın:

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.net (Muradiye)

16.00 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Selçuklu Belediyesi)

19.00 Akhisar Belediye Basketbol-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Akhisar Belediye)

22 Kasım Pazar:

16.00 Samsunspor-Nadir Gold İstanbul Basket (Mustafa Dağistanlı)

16.00 Ankara Anadolu Basket-Finalspor (TOBB ETÜ)

17.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Mamak Belediyespor (Kocaeli Atatürk)



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