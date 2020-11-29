  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Basketbol: FIBA 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Spor

Basketbol: FIBA 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

İsveç: 72 - Hırvatistan: 87

Yeniakit Publisher
2020-11-29 22:07:05 -
Basketbol: FIBA 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri


Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fernando Calatrava (İspanya), Paulo Marques (Portekiz), Tanel Suslov (Estonya)

İsveç: Borg 2, Czerapowicz 14, Massamba 4, Andersson 22, Ramstedt 14, Lindqvist 5, Pantzar 1, Dawit 2, Lofberg 7, Schuberg 1, Ronnquist

Hırvatistan: Ukic 5, Marcinkovic 20, Sakic 14, Dreznjak 4, Bilan 12, Kruslin 9, Rogic 8, Ramljak 4, Prkacin 8, Vrankovic 3, Mavra

1. Periyot: 16-22

Devre: 31-48

3. Periyot: 53-68


İSTANBUL (AA) - FIBA 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. hafta maçında Hırvatistan, İsveç'i 87-72 yendi.

Türkiye'nin de yer aldığı grupta Hırvatistan 4'te 4 yaparken, İsveç ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BDP dağa kaçırdı, o teslim oldu! Kadın terörist, yaşadığı istismar ve daha bir çok skandalı anlattı
Gündem

BDP dağa kaçırdı, o teslim oldu! Kadın terörist, yaşadığı istismar ve daha bir çok skandalı anlattı

Bundan 7 yıl önce BDP tarafından kandırılarak dağa kaçırılan Zozan kod adlı kadın terörist, PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın kendisine tec..
İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı
Gündem

İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul'u Üsküdar ilçesinde kıyıya vuran binlerce denizanası vatandaşları şaşkına çevirdi.
Beşer: Çin’e satılacak çok ürünümüz var
Gündem

Beşer: Çin’e satılacak çok ürünümüz var

Pandemi sürecinde tüm dünyada ticaret yavaşlasa da iş dünyası pandemi sonrası ilişkilerini de planlamaya başladı.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay