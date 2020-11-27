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Spor Basketbol: FIBA 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Spor

Basketbol: FIBA 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Hollanda: 78 - İsveç: 76

Yeniakit Publisher
2020-11-27 18:26:06 -
Basketbol: FIBA 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Tanel Suslov (Estonya), Sergei Beliakov (Rusya), Paulo Marques (Portekiz)

Hollanda: Kherrazi, Williams 5, De Jong 9, Kloof 13, Van Zegeren 5, Hammink 12, Franke 22, Van der Mars, Kok 9, Nzekwesi, De Vries 3

İsveç: Andersson 2, Borg 13, Massamba, Spires 10, Czerapowicz 21, Lofberg 16, Lindqvist 5, Pantzar 7, Ramstedt 2

1. Periyot: 15-18

Devre: 38-42

3. Periyot: 56-54

Beş faulle çıkan: 39.58 Czerapowicz (İsveç)


İSTANBUL (AA) - FIBA 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. hafta maçında Hollanda, İsveç'i 78-76 mağlup etti.

Bu sonuçla Hollanda, grupta ikinci galibiyetini aldı. İsveç ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Grubun 4. haftasında Hollanda, 29 Kasım Pazar günü Türkiye ile karşılaşacak. İsveç ise aynı gün Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

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