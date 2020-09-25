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Spor Basketbol: 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
Spor

Basketbol: 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Fenerbahçe Öznur Kablo: 76 - Bellona Kayseri Basketbol: 50

Yeniakit Publisher
2020-09-25 21:17:27 -
Basketbol: 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Solon: Kadir Has

Hakemler: Hüseyin Çelik, Sami Özel, Batuhan Söylemezoğlu

Fenerbahçe Öznur Kablo: Duygu Özen 3, Cheslek 6, Olcay Turgut 2, İdil Saçılır, Ayşe Yılmaz 5, Doğa Adıcan 2, Banu Şimşek 2, Sevgi Uzun 14, Merve Arı, Tuğçe Canıtez 22, Zandalasini 11, Stokes 9

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 5, Kiraz Keleş, Derya Bayar, Zeynep Kalbisağde, İlayda Derman, Melis Gülcan 10, Ayşegül Günay Aladağ 4, Gülse Uğur 2, Cansu Çolak, Fatma Dikmen 4, Esra Ural Topuz 12, Harris 13

1. Periyot : 24-9

Devre: 39-24

3. Periyot: 50-39


KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ikinci gününde Fenerbahçe Öznur Kablo, Bellona Kayseri Basketbol'u 76-50 yendi.

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