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Aktüel

Başkentte uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 17:24:32 -
Başkentte uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir dışından bir yolcu otobüsü ve bir araçla kente uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı.

Söz konusu araçlara düzenlenen operasyonda 4 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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