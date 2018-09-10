Başkent’te su fiyatları resmen ucuzladı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ankara'da su fiyatlarında yüzde 17 indirim yapılması kararını oy birliğiyle kabul etti.10 Eylül 2018 Pazartesi 20:56
Ankara'da bu akşam toplanan Belediye Meclisi ASKİ Yönetim Kurulu kararı ile birlikte gelen su indirimi kararına ilişkin Başkanlık yazısını da görüştü. Yazı tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın geçtiğimiz hafta su indirimi yapılacağını açıklamıştı. Karar 17 Eylül'den itibaren geçerli olacak.
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