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Yerel Başkentte operasyon: 25 kişi yakalandı!
Yerel

Başkentte operasyon: 25 kişi yakalandı!

Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada 25 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 14:40:00 -
Başkentte operasyon: 25 kişi yakalandı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada 25 kişinin yakalandığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamada, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 19-25 Eylül'de il genelinde operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada 25 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 3 milyon 817 bin 500 dolu ve 290 bin boş makaron, 500 bin sigara sarma kağıdı, 13 bin 500 litre karışımlı akaryakıt, 6 bin 20 cinsel içerikli ilaç, 2 bin 995 elektronik/muhtelif eşya, 883 sikke, 620 paket gümrük kaçağı sigara, 382 kilogram tütün, 270 sahte bandrol ve 5 cep telefonunun ele geçirildiği kaydedildi.

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