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Başkentte öğretmenlere FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgütle bağlantısı belirlenen 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkardı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 09:47
Başkentte öğretmenlere FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatı tespit edilen 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 09:47
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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