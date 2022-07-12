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Yerel Başkent'te magandalar trafiği birbirine kattı! Sürücüler korna çalarak tepki gösterdi
Yerel

Başkent'te magandalar trafiği birbirine kattı! Sürücüler korna çalarak tepki gösterdi

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde düğün konvoyu yapan grup trafiği kapatarak oyun oynadı. Sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 18:47:00 -
Başkent'te magandalar trafiği birbirine kattı! Sürücüler korna çalarak tepki gösterdi

Ankara’da düğün konvoyu yapan bir grup, trafiği kapatarak oyun oynadı. Diğer araçların geçmekte zorluk yaşadığı görüntüler cep telefonu tarafından kaydedildi.

Olay, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 20 araçtan oluşan düğün konvoyu yapan bir grup, trafiği kapatarak davul eşliğinde oyun oynadı. O esnada trafikte olan yolcu otobüsü ve çevredeki diğer araçlar geçmekte zorluk yaşadı.

O anlar anbean kaydedildi

Araç içerisinde bulunan sürücülerin kornalarla isyan ettikleri görüntüler cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

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