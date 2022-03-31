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Yerel Başkent'te liseli gençlerin şakası iki gencin ölümü ile sonuçlandı
Yerel

Başkent'te liseli gençlerin şakası iki gencin ölümü ile sonuçlandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde lise öğrencileri arasında yaşanan bir şakalaşma sonrası iki genç intihar etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 13:43:00 -
Başkent'te liseli gençlerin şakası iki gencin ölümü ile sonuçlandı

İddiaya göre, Polatlı ilçesindeki Ticaret Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencileri E.K. (19) ve R.B. (17) teneffüs sırasında arkadaşlarıyla şakalaştı. Bir erkek arkadaşlarını kızlar tuvaletine iten gençlerden E.K., içerideki kızın bağırmasıyla 'Resminizi çektim' diyerek şaka yapmak istedi. Olayın taciz iddiasına dönmesinin ardından durum polise bildirildi. Daha sonra okuldan çıkarak Mehmet Akif Mahallesi Kara Mustafa Caddesi'ndeki evine giden E.K., avcı olan babasının av tüfeğiyle intihar etti. E.K.'nın intiharının ardından cenaze namazına katılan R.B. de arkadaşının intihar ettiği evin 100 metre ilerisinde bulunan Kır Bahçe Düğün Salonu'na girerek kendisini astı. Okula gitmekte olan öğrenciler, R.B.'yi asılı halde gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede R.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan ilçede bir lise öğrencisinden de haber alınamadığı iddia edildi.

 

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