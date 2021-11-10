Başkent'te içki kaçakçılarına operasyon
Ankara'da polis ekipleri kaçakçılara geçit vermiyor. Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 32 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
YENİ AKİT ANKARA
Ankara’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-7 Kasım tarihlerinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
“Sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 1 - 7 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonlarda; -257.600 adet boş makaron, 97.300 adet dolu makaron, 9.078 adet elektronik/muhtelif eşya, 2.080 paket kaçak sigara, 1.405 adet cinsel içerikli ürün, 521 litre sahte alkollü içki, 325 adet puro, 183 kg tütün, 20 adet cep telefonu ele geçirilmiştir”