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Gündem Başkentte feci kaza: Yanarak can verdiler
Gündem

Başkentte feci kaza: Yanarak can verdiler

Başkent Ankara'nın Keçiören ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 10 metreden yol kenarındaki araziye uçarak alev aldı. Kazada 2 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 02:25:00 - 2020-11-01 02:30:09

Korkunç kaza, saat 21.30 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarında meydana geldi. Yozgat Bulvarı'ndan Etlik istikametinde giden ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu 06 CCU 834 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak 10 metre yükseklikten yol kenarındaki boşluk alana uçtu. Kaza sonrası Durmuş Ö. ile 1 yolcu otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, Gürkan Özdemir ve Ali Dilmen ise araç içinde sıkışarak yaralandı.

Otomobilde sıkışan 2 kişi yanarak öldü

Araçta sıkışarak yaralanan Gürkan Özdemir ve Ali Dilmen ise yanarak feci şekilde can verdi. Kaza sonrası ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken itfaiye erleri, diğer 2 kişiyi kurtarmak için alevlere müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen otomobilin içerisindeki 2 kişinin cansız bedeni güçlükle dışarı çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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