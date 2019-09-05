Başkentte ağaç katliamı! CHP şimdi ne diyecek
31 Mart’ın ardından göreve gelen CHP’li belediye başkanları belediyecilikte kötü sınav veriyor.05 Eylül 2019 Perşembe 09:14
Seçim öncesi Ankara’ya “Yeşil Kuşak Projesi” ile nefes aldıracaklarını, var olan yeşili daha da artıracakları vaadinde bulunan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara- Eskişehir yolu Dumlupınar Bulvarı üzerinde ağaç kıyımına imza attı. Belediye ekipleri yol genişletme çalışması kapsamında yol kenarındaki ağaçları bir başka noktaya taşımak yerine kesti.
Yenişafak
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