Başkentte ağaç katliamı! CHP şimdi ne diyecek 31 Mart’ın ardından göreve gelen CHP’li belediye başkanları belediyecilikte kötü sınav veriyor.

Seçim öncesi Ankara’ya “Yeşil Kuşak Projesi” ile nefes aldıracaklarını, var olan yeşili daha da artıracakları vaadinde bulunan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara- Eskişehir yolu Dumlupınar Bulvarı üzerinde ağaç kıyımına imza attı. Belediye ekipleri yol genişletme çalışması kapsamında yol kenarındaki ağaçları bir başka noktaya taşımak yerine kesti.



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