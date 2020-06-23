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Aktüel

Başkentte 4 kilogram skunk ele geçirildi

Fiziki takibe alınan bir araca düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 16:24:38 -
Başkentte 4 kilogram skunk ele geçirildi

ANKARA (AA) - Başkentte, jandarma ekiplerince fiziki takibe alınan araçta 4 kilogram skunk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, yürütülen çalışmalar sonucu, 20 Haziran'da Altındağ ilçesinde bir kamyonetin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaşıldı.

Fiziki takibe alınarak Aydınlıkevler Kavşağı'nda durdurulan araçta dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 4 kilogram skunk ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler, K.G, S.U. ve A.S. ise gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.G. tutuklanırken, S.U. ve A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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