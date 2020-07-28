  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkentte 2 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 00:20:50 -
Başkentte 2 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çubuk ilçesinde 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla Suriye uyruklu şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bugün saat 22.00 sıralarında ilimiz Çubuk ilçesinde bir vatandaşımızın kesici aletle, bir vatandaşımızın ise künt cisimle yaralandığı olayla ilgili olarak, şüpheli Suriye uyruklu A.U. suç aletleriyle yakalanarak gözaltına alınmış ve gerekli işlemler için İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilmiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı