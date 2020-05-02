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Aktüel

Başkentin sembol mekanları boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ankara’da sokaklar boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 16:32:07 -
Başkentin sembol mekanları boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ankara’da sokaklar boş kaldı. Cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, parkların ve yeşil alanların baharın renkleriyle süslenmesi hayranlık uyandırdı.


İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında uyguladığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü de başkent sessizliğe büründü. Şehrin sembolü olarak bilinen mekanlar, boş kalırken yollardaki trafik yok denilecek kadar azaldı.


Ramazan denildiğinde akla gelen ilk mekanlardan olan Hamamönü’nde bu yıl yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar kurulmadı. Yeşil alanların tadını ise sokak hayvanları ve kuşlar çıkardı. Havaların ısınmasıyla insanların akın ettiği Gölbaşı Mogan Gölü’nde ise doğa kuşlara kaldı. Gölde bulunan karabataklar ekipler tarafından beslendi.

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