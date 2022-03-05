Başkent Kiev'e dayanan 64 kilometrelik Rus konvoyuna neden müdahale edilmedi? İşte merak edilen sorunun cevabı

Rus ordusunun 64 kilometrelik askeri konvoyu günlerdir Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yol alıyor. Konvoyun Kiev sınırlarına kadar geldiği öne sürülürken, başkentteki ordu ve halk ise sokak çatışmalarına hazırlanıyor.

Kentin birçok noktasına barikatlar kuruldu, geçişleri engellemek için hendekler kazıldı. Hatta Ukrayna ordusu, Rusların şehre girişini engellemek için Kiev yakınlarındaki köprüleri patlattı.

Konvoyda yüzlerce zırhlı araç var

ABD merkezli Maxar Technologies şirketinin, yeni uydu görüntülerine göre 40 milden (64 km) uzun Rus askeri konvoyunda iseyüzlerce zırhlı araç yer alıyor. Askeri uzmanlara göre Rus ordusu, muhtemel bir saldırı öncesi yeniden organize oluyor, yakıt ve mühimmat ikmali yapıyor. Başkente kuzeyden ilerleyen 30 bin askerlik konvoy, şehre ulaşıp kuşatma altına aldığında lojistik tamamen kesilmiş olacak.

Ukrayna Rus konvoyuna neden müdahale etmiyor?

Günlerdir takip edilen ve konvoyun neden Ukrayna ordusu tarafından daha yoldayken durdurulmadığı, saldırıya uğramadığı ise merak konusu oldu. Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'ün Ukraynalı bir askerle yaptığı röportajda bu konu da gündeme geldi.

"Sivillere yakın yerlere konuşlanıyorlar"

Ukraynalı asker Andrey Holorski, "Mesele ordu taktikleriyle alakalı. Bunu orduda bulunmayanların anlaması biraz zor. Arkasında saklandıkları yapılara doğru ateş açamayız. Büyük şehir gibi yerlerde ateş edemeyiz. Rusya sivilleri vuruyor biz bunu yapamayız. Bizim ilk görevimiz sivilleri korumak. Ama onları sivillerin yakınlarına konuşlanıyor, saklanıyor" ifadelerini kullandı.