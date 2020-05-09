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Yerel

Başkent Ankara’da ölümlü feci kaza! Önce direğe çarptı sonra tarlaya savruldu

Ankara’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce elektrik direğine çarptı, hurdaya dönen araç ardından salatalık tarlasına uçtu. Hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:23:00 -
Başkent Ankara’da ölümlü feci kaza! Önce direğe çarptı sonra tarlaya savruldu

Ankara'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çağrı Süzeroğlu'nun (28) kullandığı 06 AV 4928 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Nur Sokak'ta, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç, yol kenarındaki salatalık tarlasına savruldu.

Kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiler

Kazada ağır yaralanan sürücü ve araçtaki Aykut Baba (28) ile Veli Eminoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Süzeroğlu ve Baba, hayatını kaybetti.

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