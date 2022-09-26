Başkent Ankara'da motosiklet sesleri yankılandı

Yeni Akit Ankara

Ankara'nın Bala ilçesinde ilk kez düzenlenen şampiyona EnduroGP, E1, E2, E3, EB, EC, gençler, veteranlar ve kadınlar (1 tur) kategorisinde, ATV branşında ise ATVGP, S1, S2 ve iki çeker sınıflarında 87 sporcu derece için mücadele etti.

Sporcular farklı engellerle dolu zorlu 17 kilometrelik parkuru 3 kez geçerek toplamda 51 kilometrelik performans sergiledi. Asperox’un temizlik sponsorluğunu yaptığı yarışları vatandaşlar da kendileri için yapılan seyir alanlarından aileleriyle gelerek izledi.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şöyle:

ENDURO GP

1.Bayram Uysal, 2. Rafet Karakuş, 3. Ömer Bulduk

E1 SINIFI

1.İslam Yıldız, 2.Ahmet Teyfik Yılmaz, 3.Süleyman Aydın

E2 SINIFI

1.İzzet Kazdal, 2.Murat Yazıcı,3. Salih Çarpışantürk

E3 SINIFI

1.Bayram Uysal, 2.Rafet Karakuş, 3.Anıl Özşeker

EG SINIFI

1.Mert Koç, 2.Emirhan Kurt, 3.Kadirhan Kocabaş

EB SINIFI

1.Ömer Bulduk, 2.Gökhan Gökçe, 3.Murat Can Köse

EC SINIFI

1.Aykut Kızıltan, 2.Emre Esen, 3.Ferhat Ataberk Shateri

EV SINIFI

1. Erdem Gülüş, 2.Kerem Çetinkaya, 3.Ali Baydaş

EK SINIFI

1.Nazlıcan Aydın, 3.Sabriye Özer

ATV GP

1.Osman Fırat, 2.Halil Yatgın, 3.Haktan Özkul

S1 SINIFI

1.Osman Fırat, 2.Haktan Özkul, 3.Hasan Yatgın

S2 SINIFI

1.Ahmet Kaan Dengizek, 2.Mehmet Ali Yatgın, 3.Emre Can Uzlaş

S3 SINIFI

1.Halil Yatgın, 2.Murat Yatgın, 3.Kasım Yatgın