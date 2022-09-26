Başkent Ankara'da motosiklet sesleri yankılandı
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayak yarışları uzun bir aradan sonra Ankara'da gerçekleştirildi.
Yeni Akit Ankara
Ankara'nın Bala ilçesinde ilk kez düzenlenen şampiyona EnduroGP, E1, E2, E3, EB, EC, gençler, veteranlar ve kadınlar (1 tur) kategorisinde, ATV branşında ise ATVGP, S1, S2 ve iki çeker sınıflarında 87 sporcu derece için mücadele etti.
Sporcular farklı engellerle dolu zorlu 17 kilometrelik parkuru 3 kez geçerek toplamda 51 kilometrelik performans sergiledi. Asperox’un temizlik sponsorluğunu yaptığı yarışları vatandaşlar da kendileri için yapılan seyir alanlarından aileleriyle gelerek izledi.
Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şöyle:
ENDURO GP
1.Bayram Uysal, 2. Rafet Karakuş, 3. Ömer Bulduk
E1 SINIFI
1.İslam Yıldız, 2.Ahmet Teyfik Yılmaz, 3.Süleyman Aydın
E2 SINIFI
1.İzzet Kazdal, 2.Murat Yazıcı,3. Salih Çarpışantürk
E3 SINIFI
1.Bayram Uysal, 2.Rafet Karakuş, 3.Anıl Özşeker
EG SINIFI
1.Mert Koç, 2.Emirhan Kurt, 3.Kadirhan Kocabaş
EB SINIFI
1.Ömer Bulduk, 2.Gökhan Gökçe, 3.Murat Can Köse
EC SINIFI
1.Aykut Kızıltan, 2.Emre Esen, 3.Ferhat Ataberk Shateri
EV SINIFI
1. Erdem Gülüş, 2.Kerem Çetinkaya, 3.Ali Baydaş
EK SINIFI
1.Nazlıcan Aydın, 3.Sabriye Özer
ATV GP
1.Osman Fırat, 2.Halil Yatgın, 3.Haktan Özkul
S1 SINIFI
1.Osman Fırat, 2.Haktan Özkul, 3.Hasan Yatgın
S2 SINIFI
1.Ahmet Kaan Dengizek, 2.Mehmet Ali Yatgın, 3.Emre Can Uzlaş
S3 SINIFI
1.Halil Yatgın, 2.Murat Yatgın, 3.Kasım Yatgın